Premierul e mai bogat ca preşedintele, dar mai înstărit decât amândoi este ministrul Justiţiei. Politicienii şi-au actualizat declaraţiile de avere, iar pe inventar găsim lingouri de aur, locuinţe în America, conturi grase, terenuri şi case de vacanţă.

Viorica Dăncilă are trei terenuri, unul în Predeal, alte două, moştenite de la părinţi, în judeţul Dolj. Premierul mai deţine 1 casă în judeţul Dolj, 2 apartamente în Ploieşti şi Teleorman şi 1 casă de vacanţă în Predeal. Bijuteriile premierului, inele, cercei, pandantive, broşe, valorează 5000 de euro. În conturi, Viorica Dăncilă are 63.000 euro, 428.000 lei şi 17.000 dolari, iar 40.000 lei a investit în pensii private.

Preşedintele are 3 case şi 2 apartamente în Sibiu şi 210.000 lei în conturi. Veniturile lui Klaus Iohannis au scăzut faţă de anul trecut, dar a câştigat mai mult din chirii, 35.000 de lei.

Cea mai înstărită este Ana Birchall, ministrul Justiţiei, care are 3 terenuri în Suceva, 2 apartamente în Bucureşti, 1 apartament în New York, 1 casă în New Haven şi 1 casă de vacanţă în Suceava. Ministrul a scris în declaraţia de avere că are un lingou de aur şi bijuterii de 46.000 euro, însă menţionează că a obţinut mare parte din avere înainte să deţină funcţii publice şi politice.

Candidatul PSD la prezidenţiale, Eugen Teodorovici, are şi el 3 terenuri în Bucureşti şi unul în Otopeni, 3 case şi un apartament în Capitală şi venituri din chirii de 35.000 euro anual. Ne uităm şi la un politician din opoziţie.

Dacian Cioloş are 1 teren în judeţul Cluj, 1 apartament şi 1 casă în Bucureşti şi 1 casă de vacanţă în județul Cluj. În conturi, liderul Plus avea 10.000 lei şi 79.000 euro, cu menţiunea că ultima actualizarea a declaraţie sale de avere este din 2016.