O noua tranzactie pe piata de birouri din Cluj-Napoca intre Ideal Projects Services, cumparator si Grupul de firme Hexagon, vanzator, care au semnat achizitia portofoliului de cladiri de birouri Vivido Business Center, Advancity Business Center si Cube Office, in cadrul unei tranzactii de peste 30 de milioane de euro, realizata intre antreprenori care se cunosc de mai multa vreme. Aceasta este una dintre cele mai importante tranzacţii din piaţă de birouri din Cluj Napoca, alături de achiziţia The Office de către Dedeman şi a LibertyTechnology Park de către White Star.

Vivido Business Center, Advancity Business Center si Cube Office, trei dintre cele mai noi proiecte de birouri in Cluj-Napoca, sunt localizate in vecinatatea Iulius Mall si UBB FSEGA, respectiv noua concentratie de office cuprinzand headquarter-ul Bosch si iQuest.

Portofoliul tranzactionat are o suprafata desfasurata totala de aproximativ 20,000 mp, gazduind chiriasi precum Porsche Engineering, Bosch, Vertiv, Riverbed sau Metro Systems si Natuu.

Ideal Projects Services este un joint venture intre Vetimex Capital controlat de familia Korponay, fostul proprietar al Maravet S.A., care in vara acestui an an a vandut catre gigantul Covetrus USA, incepand sa focuseze pe diverse investitii printre care domeniul principal fiind cel agricol, respectiv sanitar-veterinar, respectiv Mirus detinut de Ionut Zeche, Raluca Tutu, Ioana Massier si Crina Vasile, grup de firme de consultanta multidisciplinara.

Grupul de firme Hexagon este detinut de catre antreprenorii transilvaneni Florin Maris si Raul Ciurtin, cei care sunt implicati si in dezvoltarea proiectului Estoria City, Bucuresti, situat pe fosta platforma a fabricii Policolor.

In tranzactie, Ideal Projects Services a fost asistata de catre Kinstellar, BAC Romania si Sentient, Banca Transilvania oferind un suport profesional si rapid, iar Grupul de firme Hexagon de catre Popovici Nitu Stoica & Asociatii si CBRE.