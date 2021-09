Cu ocazia zilei de 13 septembrie- Ziua Pompierilor din România, la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Gheorghe Pop de Băsești” al județului Maramureș și la subunități, s-au desfășurat ceremoniile înaintării în gradul următor a doi ofițeri și cinci subofițeri, înaintea expirării stagiului minim în grad, pentru modul exemplar de îndeplinire a atribuțiilor, pregătire profesională și comportare demnă.

În acest an se împlinesc 173 de ani de la eroicele batalii din Dealul Spirii. Pompierii militari au aparat cu arma in mana idealurile Revolutiei de la 1848, unii dintre ei chiar cu pretul vietii, in fata trupelor de invazie otomane. In semn de recunoastere a eroismului de care au dat dovada pompierii, pe locul luptei, în 13 septembrie 1901, a fost dezvelit Monumentul Pompierilor, iar in 1953, Consiliul de Miniştri, a hotărât ca această zi sa fie instituită ca Ziua Pompierilor din România.