Centrul Militar Județean Maramureș continuă recrutarea candidaților pentru Academiile Militare și Școlile de Maiștri Militari și Subofițeri astfel:

OFIȚERI în ARMATA ROMÂNIEI

5 academii

29 de specializări

108 de locuri

Locurile scoase la concurs:

ÎNVĂȚĂMÂNT UNIVERSITAR MILITAR – 108 locuri

1. Academia Forțelor Terestre “Nicolae Bălcescu”, Sibiu (3 ani): 26 de locuri

2. Academia Forțelor Aeriene “Henri Coandă”, Brașov (3 ani): 9 locuri

3. Academia Navală “Mircea cel Bătrân”, Constanța (4 ani): 7 locuri

4. Academia Tehnică Militară ”Ferdinand I”, București (4 ani): 55 de locuri

5. Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, București (3 ani): 11 locuri

Termen limită pentru înscrierea candidaților: 29.04.2021

Selecția și examinarea medicală se vor desfășura după ierarhizarea candidaților în urma susținerii examenului de admitere.

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE:

Se pot înscrie elevii claselor a XII-a și absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat, având vârsta de cel mult 26 de ani – 24 de ani pentru aviație-naviganți – împliniți în cursul anului 2021.

SUBOFIȚERI în ARMATA ROMÂNIEI

4 școli militare

20 de specializări

591 de locuri

Termen limită pentru înscrierea candidaților: 29.04.2021

Locuri scoase la concurs:

1. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” din Piteşti (1 an): 373 de locuri

2. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia” din localitatea Boboc, judeţul Buzău (1 an): 68 de locuri

3. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică din Sibiu (1 an): 102 locuri

4. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri de Logistică din Chitila, județul Ilfov (1 an): 48 de locuri

Se pot înscrie elevii claselor a XII-a și absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat, având vârsta de cel mult 28 de ani împliniți în anul 2021.

Candidații pentru armele „auto“, „geniu“ și „tancuri“ trebuie să posede permis de conducere auto valabil, categoria B și C, eliberat de către autoritățile

MAISTRI MILITARI în ARMATA ROMÂNIEI

5 școli militare

26 de specializări

484 de locuri

Termen limită pentru înscrierea candidaților: 29.04.2021

Locuri scoase la concurs:

1. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” din Piteşti (2 ani): 105 de locuri

2. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia” din localitatea Boboc, judeţul Buzău (2 ani): 124 de locuri

3. Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral I. Murgescu” din Constanța (2 ani): 101 locuri

4. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică din Sibiu (2 ani): 128 de locuri

5. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri de Logistică din Chitila-Ilfov (2 ani): 26 locuri

Se pot înscrie elevii claselor a XII-a și absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat, având vârsta de cel mult 28 de ani împliniți în anul 2021.

Pentru ÎNSCRIERE în vederea parcurgerii procesului de selecție și admitere, trebuie să contactați biroul informare-recrutare din cadrul Centrului Militar Județean Maramureș, situat în Baia Mare str.Turnului nr.1, tel.0262 211361