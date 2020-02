În Centrul de Recuperare Esperando, specialiști certificați în drenajul limfatic, realizează ședințe de terapie, pentru cei care suferă de diferite afecțiuni fizice.

Sistemul limfatic este un sistem de drenare, care funcționeazǎ paralel cu partea venoasǎ a sistemului circulator și are rol primordial ȋn procesul de detoxifiere al organismului. Edemul limfatic este o acumulare de lichid ȋn exces datoritǎ lipsei de funcționare a sistemului limfatic.

Drenajul limfatic trebuie fǎcut doar de specialiști certificați ȋn aceastǎ metodǎ.

Orice masaj/ drenaj limfatic realizat incorect duce la distrugerea capilarelor limfatice, aces-tea nu se mai pot regenera și astfel apar probleme ale circulației limfatice și a stǎrii de sǎnǎtǎte.

Orice umflare a corpului poate fi tratatǎ cu succes cu ajutorul tehnicii de drenaj limfatic man-ual și a terapiei decongestive.

Drenajul limfatic este utilizat ȋn caz de: retenții de lichide (semnele sunt: picioare, glezne, mȃini umflate, ochii sau față tumefiatǎ), inflamații postoperator și traumatic (accidente, leziuni spor-tive etc.), prevenirea, tratare și controlul limfedemului (dupǎ cancerul de sȃn, ginecologic sau de prostatǎ), afecțiuni digestive (constipație, balonare etc), dupǎ chirurgia plasticǎ, tumefierea artic-ulațiilor, artritǎ, migrene, tratamentul lipoedemului și a celulitei, sinuzite, rǎceli, stresul, sindromul oboselii. cronice, etc.

Contraindicații majore: insuficiență cardiacǎ, insuficiență renalǎ, tromboflebită, insuficiență venoasǎ cronicǎ, bolile maligne care nu au fost tratate, alergii cauzate de polen, detergenți etc, inflamații locale cauzate de bacterii, viruși, ciuperci, agenți chimici.

Existǎ și cȃteva contraindicații relative, unde specialiștii colaborează cu medici de speciali-tate și cu instructori specialiști ȋn limfedem, pentru a putea obține cele mai bune planuri de tratament și rezultate.

„Drenajul limfatic manual, combinat cu terapia decongestivǎ este considerat un tratament de bazǎ pentru pacienții cu probleme limfatice, dar, este și o metodǎ de relaxare, prevenție, menținere și ȋmbunǎtǎțire a stǎrii de sǎnǎtate ȋn general”, spune Taloș Cristina – kinetoterapeut.