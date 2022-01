Cel mai mare clopot construit vreodată în România de o firmă privată va răsuna în județul Suceava, la Mănăstirea Sf. Mina din localitatea Roșiori, comuna Forăști. Clopotul a fost construit de Radu Blotor, cel care conduce compania Blotor NL Bells din Baia Mare, și are dimensiuni cu adevărat impresionante. Greutatea clopotului este de nu mai puțin de zece tone, din care doar limba are 368 de kilograme, și este realizat dintr-un aliaj de bronz de cea mai bună calitate. Înălțimea clopotului este de 2,6 metri, iar baza are un diametru de 2,45 de metri și a fost acordat în nota muzicală Mi.

Ion Silaghi, directorul de marketing al companiei, a spus că în momentul de față clopotul este depus la Mănăstirea Sf. Mina și va fi montat după sărbătorile de iarnă pe stil vechi de anul acesta, la finalul lunii ianuarie sau începutul lui februarie. El a explicat că acest clopot va funcționa prin balansare, printr-o automatizare electronică și nu prin mișcarea limbii clopotului. Din estimări, se pare că sunetul clopotului s-ar putea auzi, atunci când va răsuna, la nu mai puțin de 70 de kilometri în jurul lui.

Mănăstirea Sf. Mina este situată pe şoseaua E85 Fălticeni-Roman, la 17 kilometri de Fălticeni, la ea putându-se ajunge pe o ramificație spre stânga de la drumul european. Ansamblul mănăstiresc este construit pe un loc numit “Dealul Bisericii”. Mănăstirea „Sfântul Mina” din Roșiori este o mănăstire de călugări ortodocși de stil vechi.

În ceea ce-l privește pe Radu Blotor, acesta este unul dintre cei mai cunoscuți făuritori de clopote din România. Clopotele construite de acesta au ajuns în mai multe locații din țară, dar și din străinătate. Turnătoria de clopote Blotor, cu o activitate de peste 20 de ani, este cea care a realizat și restaurarea și automatizarea vechilor clopote ale Mănăstirii Putna.