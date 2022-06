Minaur Baia Mare a reușit promovarea în Liga 2, după ce a învins pe CS Hunedoara, cu scorul de 5-3 la general.

Vasile Miriuță, care este acum director tehnic la maramureșeni, a vorbit despre promovarea echipei în Liga 2 și despre obiectivele acesteia.

“În timpul meciului am rămas fără voce și bineînțeles după. Vinul a fost cam rece, foarte cald afară.

Niciodată nu mă bag peste antrenor, eu fac treaba mea, pe parte administrativă. În primul rând, ne dorim să aducem câțiva jucători, vom vorbi și cu Danciu. Apoi ne dorim să ne menținem în divizia B, ăsta e obiectivul în primul an, după aia mai vedem. Trebuie puse niște lucruri la punct.

Din punct de vedere al infrastructurii se vor termina acum în toamnă 2 terenuri de antrenament chiar la ieșirea din oraș și suntem siguri că primăria va fi alături de noi. Sunt și oameni cu bani în Baia Mare care ne vor ajuta cu siguranță”, a spus Vasile Miriuță.

Totodată, Miriuță a mărturisit că nu își mai dorește să antreneze: “Rămân în zona asta, îmi place. Am deja un an de zile experiență în zona administrativă, nu vreau să mai antrenez, m-am săturat de mizera care e câteodată în fotbalul românesc cât am fost antrenor”.