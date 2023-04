Vestea incendiului de la biserica din Parohia Borșa Complex a venit în zi de mare sărbătoare. Deși au intervenit mai multe echipaje de pompieri, biserica a fost mistuită în câteva minute, însă din fericire, în urma incendiului, nu a existat nici o persoană vătămată.

Episcopia Maramureșului și Sătmarului a prezentat un punct de vedere referitor la incendiu printr-un comunicat de presă:

„Cu profundă îngrijorare pentru comunitatea credincioșilor ortodocși din Parohia Borșa Complex, am aflat de tragedia care tocmai a avut loc prin izbucnirea unui devastator incendiu la biserica lor de lemn în stil maramureșean.

Biserica a ars în totalitate și nu au mai putut fi salvate multe lucruri.

Biserica este nouă, a fost construită în ultimii 30 de ani, deci nu este monument istoric!

Din informațiile primite de la părintele protopop al Vișeului, Mihai Chira, am aflat că biserica a fost asigurată, ceea ce înseamnă că pagubele vor fi în mare parte acoperite.

Protopopul Vișeului, din îndemnul Preasfințitului Părinte Episcop Iustin, s-a deplasat de îndată la fața locului pentru a-i fi alături Părintelui Paroh Pop Ioan Constantin, Consiliului Parohial și credincioșilor în aceasta situație grea prin care trec într-o zi de mare sărbătoare creștină, de Praznicul Floriilor, urmând să se facă evaluarea situației și să informeze Sfânta Episcopie despre cele constatate.

Totodată, Protopopul Vișeului, Pr. Mihai Chira, se va implica, în parteneriat cu Primăria, spre a identifica un loc potrivit pentru săvârșirea Sfintelor Slujbe în Săptămâna Sfintelor Pătimiri și a slujbelor legate de Sărbătoarea Învierii Domnului și a tuturor celorlalte slujbe, până la construirea unui nou locaș de cult.

Episcopia Maramureșului și Sătmarului, Protopopiatul Vișeu, Parohiile și Mănăstirile vor fi solidare cu situația grea prin care trec tocmai in preajma sărbătorii Învierii Domnului, preotul și credincioșii din Borșa Complex și vor sprijini construcția noii biserici.

Rugând pe Dumnezeu să dea putere tuturor, păstorului și credincioșilor, să depășească acest eveniment tragic, mulțumind Domnului că nu au fost victime umane și pierderi de vieți omenești, vă asigurăm de toată susținerea și solidaritatea noastră fraternă.

Dumnezeu și Maica Domnului să vă întărească și liniștească, dăruindu-vă pacea și liniștea necesară să puteți cinsti, trăi și simți creștinește sărbătoarea Învierii Domnului! Amin!” – prezintă biroul de presă al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului.

