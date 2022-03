Coada de mașini s-a întins pe o distanță de peste 200 de metri. Totul pe Strada Vasile Alecsandri din Baia Mare, în toiul zilei de 9 martie.

Șoferii au așteptat în medie și o oră să alimenteze

Coada imensă de mașini s-a format din cauză unor știri prin care se prezintă faptul că litru de combustibil va sări de 10 lei.

Prețul combustibilului crește considerabil

Este posibil ca zvonurile privind creșterea consistentă a prețurilor la carburanți să fie un motiv pentru care șoferii să se înghesuie să alimenteze.

La Baia Mare, motorina s-a vândut cu prețul de 7,40 lei/litru, în timp ce un litru de benzină a ajuns la 7,30 lei.

În județul Cluj există însă multe stații care afișau marți prețuri mai mari: 7,56 lei/litru pentru motorină și 7,49 lei/litru pentru benzină.

Prețurile cresc accelerat pe fondul situației tensionate dintre Rusia și Ucraina. Multe țări UE au întrerupt importul de țiței brut care provenea din Rusia, fapt ce a determinat aceste schimbări drastice pe piață.

Localnicii spun că astfel de cozi s-ar putea forma și în zilele următoare, motivul fiind creșterea consistentă a prețurilor.

Sancțiunile economice lovesc in primul rând pe cetățeanul de rând. Politicieni iau decizi necalculand impactul asupra cetățenilor . Tot din buzunarul nostru se va reconstrui Ucraina!

Mulțimim NATO !

Mulțumim UE!

Mulțumim SUA!

Actualizare!

Ministrul Energiei le recomandă românilor să nu mai stea la cozi la benzinării. Într-o declarație pentru Digi24, în urmă cu câteva minute, acesta declară că prețurile nu cor irca în următoarea perioadă și anunță controale la stațiole care au mărit prețup nejustificat.

„România nu are nicio problemă cu aprovizionarea cu carburanți în benzinării. Am avut astăzi întâlniri de lucru cu reprezentanții Rompetrol și ai OMV Petrom și am primit asigurări că există stocuri suficiente de produse petroliere și vor asigura livrările către clienți. Totodată, vreau să le transmit românilor că nu trebuie să intre în panică și să stea la cozi. AVEM SUFICIENTE STOCURI!”, sunt asigurările pe care ministrul Energiei, Virgil Popescu, le-a transmis miercuri seara, printr-un mesaj postat pe contul său de Facebook.

Premierul a cerut controale la benzinării. Președintele Asociației Benzinarilor: Tunurile se dau în vremuri de restriște

Mii de români au format cozi imense la benzinării în toată țara, speriați de informația că prețul pentru un litru ar depăși de mâine 10 lei.

„E vorba de șmecherie. Barilul de petrol e foarte mare, dar nu justifică scumpirile. Ca să ajungi la 10-11 lei/l, ar trebui să fie 180 de dolari pe baril. Tunurile se dau în vremuri de restriște. Se mizează pe panica creată în societate. Organelele competente ar trebuie să facă controale. Să ajungem la 10, 11 lei e o dramă pentru oameni, care au și așa salarii mici.

Soluția este ca cetățenii să fie informați și noi lei spunem să aplice prețurile și să nu mai sară calul că o să plătească această inițiativă șmecherească. Consiliul Concurenței ar trebui să-și facă treaba. Nu suntem într-o criză. E o șmecherie nesimțită”, a spus Ion Tache, președintele Asociației Benzinarilor Particulari,

Totuși, prețul carburantului a crescut incredibil de mult. De la un minut la altul.

„Cât timp am stat la rand la peco mol de langa semiluna, de la 7,66 motorina, s-a făcut 9.04, acesta este momentul când ma bucur ca nu am mașina 😅 PS alimentez mașina firmei” – ne-a scris un cititor!