Barbutul este un joc de noroc cu o istorie foarte bogata. Chiar daca in prezent exista alte jocuri de cazinou mai populare, precum pacanelele sau ruleta, totusi multi romani cauta in continuare sa joace barbut.

In articolul de fata iti voi prezenta principalele lucruri pe care trebuie sa le cunosti despre jocul de barbut, informatiile oferite in continuare fiind utile jucatorilor incepatori, dar nu numai.

Ce trebuie sa stii despre barbut?

In primul rand barbutul este un joc care implica mai multi jucatori, dar care practic nu se afla in competitie directa, deoarece fiecare participant plaseaza propriile pariuri. Dupa cum probabil stiai deja este un joc de noroc la care se utilizeaza doua zaruri, iar in functie de numerele indicate de acestea se decide rezultatul pariurilor.

Fiecarui jucator ii va veni randul sa arunce zarurile, insa trebuie sa stii ca poti plasa pariuri atat pe aruncarile tale de zaruri, cat si pe aruncarile celorlalti participanti. Asadar barbutul este un joc atractiv la care nu te vei plictisi.

Inainte ca un jucator sa arunce zarurile ai la dispozitie pariurile Pass Line sau Don’t Pass Line, in timp ce dupa prima aruncare de zaruri poti miza pe Come sau Don’t Come. Iata la ce se refera aceste pariuri:

Pass Line – pariezi ca zarurile vor indica 7 sau 11. Pentru valorile 2, 3 si 12 pariul este pierdut. Celelalte valori sunt considerate Point. Jucatorul aflat la aruncare va arunca din nou zarurile pana in momentul in care apare valoarea 7 sau valoarea Point. Daca valoarea 7 apare inainte de Point atunci pariul Pass Line este castigator.

– pariezi ca zarurile vor indica 7 sau 11. Pentru valorile 2, 3 si 12 pariul este pierdut. Celelalte valori sunt considerate Point. Jucatorul aflat la aruncare va arunca din nou zarurile pana in momentul in care apare valoarea 7 sau valoarea Point. Daca valoarea 7 apare inainte de Point atunci pariul Pass Line este castigator. Don’t Pass Line – mizezi ca valoarea indicata de zaruri va fi 2 sau 3. In cazul valorii 12 se considera egalitate, la 7 sau 11 iti pierzi banii, in timp ce restul de valori sunt considerate Point. Daca valoarea Point apare inainte de valoarea 7 a zarurilor atunci pariul Don’t Pass Line este castigator.

– mizezi ca valoarea indicata de zaruri va fi 2 sau 3. In cazul valorii 12 se considera egalitate, la 7 sau 11 iti pierzi banii, in timp ce restul de valori sunt considerate Point. Daca valoarea Point apare inainte de valoarea 7 a zarurilor atunci pariul Don’t Pass Line este castigator. Come – castigator pentru 7 si 11, pierzator pentru 2 si 3, nul pentru 12. Alte valori te conduc in runda urmatoare de joc, unde pariul Come este castigator daca valoarea Point apare inainte de valoarea 7.

– castigator pentru 7 si 11, pierzator pentru 2 si 3, nul pentru 12. Alte valori te conduc in runda urmatoare de joc, unde pariul Come este castigator daca valoarea Point apare inainte de valoarea 7. Don’t Come – castigator pentru 2 si 3, pierzator pentru 7 si 11, nul pentru 12. In cazul de aruncari suplimentare, Don’t Come este castigator daca valoarea 7 apare pe zaruri inainte de valoarea Point.

Bineinteles ca pe langa acestea exista si alte tipuri de pariuri disponibile, cu diferite sanse de reusita si cote de castig. Daca te intereseaza acest joc atunci aici gasesti informatii despre barbut .

Chiar daca pentru un jucator incepator poate parea putin dificil la prima vedere, te asigur ca barbutul este un joc de noroc foarte usor de inteles.

Odata ce te-ai familiarizat cu pariurile disponibile si termenii utilizati poti incepe sa joci, iar dupa cateva partide de barbut te asigur ca nu vei mai avea nicio nedumerire, iar totul se va rezuma la noroc si distractie.

Termenii folositi la jocul de barbut

Daca vei juca barbut pe internet atunci este foarte probabil ca masa de joc sa fie in limba engleza, la fel ca si termenii utilizati. Astfel trebuie sa cunosti semnificatia acestora. In lista de mai jos gasesti ce inseamna fiecare termen utilizat la jocul de barbut:

Come out roll – vei intalni aceasta denumire cand se face referire la prima aruncare a zarurilor si la momentul plasarii pariurilor Pass Line sau Don’t Pass Line.

– vei intalni aceasta denumire cand se face referire la prima aruncare a zarurilor si la momentul plasarii pariurilor Pass Line sau Don’t Pass Line. Don’t Come Bet si Don’t Pass Bet – pariul ca numarul “7” va aparea inainte sau dupa valoarea punctului.

si – pariul ca numarul “7” va aparea inainte sau dupa valoarea punctului. Easy Way – se refera la situatia in care valoarea zarurilor este 4, 6, 8 sau 10, dar zarurile au valori diferite intre ele.

– se refera la situatia in care valoarea zarurilor este 4, 6, 8 sau 10, dar zarurile au valori diferite intre ele. Hardway – pariu pe perechi de zaruri care indica valoarea totala de 4, 6, 8 sau 10.

– pariu pe perechi de zaruri care indica valoarea totala de 4, 6, 8 sau 10. Hi-Lo – pariu plasat pe cea mai mare sau cea mai mica valoare posibila.

– pariu plasat pe cea mai mare sau cea mai mica valoare posibila. Natural – situatia in care valoarea zarurilor indica 7 sau 11 la come out.

Cum a aparut jocul de barbut?

Nu exista o teorie clara care sa confirme cum a fost inventat acest joc de noroc. De altfel sunt considerate 3 variante ale aparitiei jocului de barbut.

Una dintre ele este aceea ca barbutul a fost inventat de catre soldatii Imperiului Roman, alta ca barbutul este un derivat al jocului Al Dar practicat in secolul 12 in Orientul Mijlociu, in timp ce cea de-a treia posibilitate este ca barbutul sa fi fost inventat de englezi, care jucau in secolul 14 Hazard, o metoda mai complexa de a juca barbut.

Poti sa joci barbut online pe bani reali?

Din pacate in prezent niciunul dintre casinourile online licentiate nu are in oferta jocul de barbut. Astfel nu exista posibilitatea sa joci barbut pe internet pe bani adevarati.

In aceste conditii nu iti ramane decat sa joci barbut gratis pe internet, pe site-urile care ofera acest joc in mod gratuit. De asemenea, barbutul este un joc numai bun de jucat la intalnirile cu prietenii, fiind foarte interesant, atractiv si totodata competitiv.