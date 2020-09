Cătălin Cherecheș, primarul municipiului Baia Mare s-a prezentat la vot la ora 10.00, la secția de votare de la Colegiul Tehnic Anghel Saligny. A fost însoțit de mama sa, doamna dr. Viorica Cherecheș, deputat în Parlamentul României.

La ieşirea din secţia de vot, Cătălin Cherecheş a spus:

“Am venit cu foarte multă încredere în comunitatea băimăreană să votez, alături de băimăreni, pentru un oraș al respectului, un oraș al echilibrului, pentru un oraș în care oamenii se iubesc, în care oamenii își iubesc orașul, în care ne orientăm spre lumină și spre curățenie. Am venit să votez pentru un oraș al educației, pentru un oraș în care să avem o universitate a noastră, a municipiului Baia Mare. Am venit să votez pentru ca municipiul Baia Mare să fie în continuare în respect față de părinții și bunicii noștri, pentru un oraș care să își iubească în continuare tinerii și copiii, pentru un oraș care să se dezvolte în continuare economic, edilitar și urbanistic, pentru ca Baia Mare să fie un oraș în care cu toții să trăim în echilibru. Am venit la vot și cu gândul iertării pentru cei care m-au jignit în această campanie electorală și îi invit de mâine încolo să vină alături de mine și să pună umărul la dezvoltarea municipiului Baia Mare. Eu cred că în acest oraș nu putem să îi împărțim pe cetățeni pe culori politice. Comunitatea băimăreană este o comunitate unită. Comunitatea băimăreană nu este împărțită pe stânga sau pe dreapta, pe Nord sau Sud, Est sau Vest. Comunitatea băimăreană este o comunitate care încă din 1300 a început să vibreze și să își orienteze destinul spre fiecare cetățean, dar și spre comunitate. Am încredere că băimărenii vor veni la vot, îi invit pe toți să voteze pentru a merge mai departe și a munci împreună pentru fiecare familie, dar și pentru orașul nostru. Să ieșim cu toții la vot pentru a arăta că iubim Baia Mare!”.