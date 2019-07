Cătălin Cherecheş, primarul Municipiului Baia Mare răspunde acuzaţiilor care i se aduc de către Agenţia Naţională de Integritate legate de averea sa. Potrivit ANI, ar exista neconcordanţe între cele declarate şi veniturile lui ca edil.

Redăm integral punctul de vedere a lui Cătălin Cherecheş care demontează punctual fiecare acuzaţie care i se aduce.

„Despre cum acționează profund nelegal și abuziv o instituție a Statului Român care ar trebui să vegheze asupra respectării legii sau despre cum se transformă Agenția Națională de Integritate în Agenție de Dezinformare

Am înțeles din mediul online că sunt vizat, din nou, de către Agenția Națională de Integritate. Ulterior, prin lecturarea unui comunicat de presă emis de ANI, am luat și eu la cunoștință că astăzi, 1 iulie, ANI a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curţii de Apel Cluj, în vederea începerii unei acțiuni de control și Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare, pentru verificarea indiciilor privind săvârșirea infracțiunii de „fals în declarații”.

Constat că în comunicatul de presă ANI sunt mai multe greșeli materiale și factuale, în sensul în care se comunică că am fost informat despre declanșarea procedurii, despre drepturile mele și că mi s-a oferit posibilitatea să transmit clarificări și un punct de vedere în legatură cu sesizarea care a declanșat-o procedura de control. În toamna anului trecut am primit solicitări din partea ANI pentru a le furniza documente cu privire la venituri, cheltuieli, sume pe care le datorez sau mi se datorează, specificându-se să detaliez intervalul anilor 2012 – 2018. Din lecturarea adreselor transmise de către ANI nu reiese nici un element în funcție de care să mă pot exprima, fapt pentru care am solicitat, prin avocat, să mi se comunice concret ce mi se impută și care sunt elementele raportat la care este nevoie de clarificări, respectiv să fiu informat și invitat pentru a prezenta un punct de vedere. Solicitare la care nu am primit răspuns din partea ANI, nu mi s-a adus la cunoștință nici o acuzație, nici o specificare asupra conținutului vreunor sesizări și evaluări. Am așteptat mai bine de 6 luni și nici în ziua de azi, atât eu cât și avocații mei, nu am primit un răspuns la soliciatarea noastră privind informațiile pertinenete pentru a putea furniza documente și explicații relevante. Consider că această abordare este nelegală și aduce grave atingeri la drepturile mele ca om și este una țintită pentru a produce vătămări de imagine.

Mi-am asumat un rol public, fiind deputat și primar al municipiului Baia Mare, am fost mereu transparent și deschis la orice întrebare și dialog atât cu cetățenii cât și cu toate instituțiile Statului Român. Declarațiile mele de avere sunt publice, iar cu privire la suma de 1,5 milioane de euro donată de către mama mea Viorica Cherecheș, constat că am fost deja subiectul unui verificări la ANI. Verificare prin care s-a certificat că suma dobândită prin donație este legală și perfect conformă cu declarația mea de avere. Parte din această sumă este cea care din nou a ajuns în vizorul ANI, dar de data asta nu am fost informat nici în legatură cu natura sesizării, evaluării, și nici nu mi s-a oferit posibilitatea de a depune un punct de vedere informat și relevant.

La sfârșitul comunicatului de presă din partea ANI s-au enumerat o mulțime de principii după care se pretinde funcționarea acestei entități, dar unul dintre drepturile de bază ale omului, Lege în România din 2014 prin DIRECTIVA 2012/13/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 22 mai 2012 privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale lipsește în mod flagrant. Acest drept la informații și egalitatea fiecăruia în fața legii lipsesc din acest comunicat care mai degrabă se califică ca un scris care produce vătămări asupra imaginii mele publice și care îmi încalcă drepturile procesuale și cetățenești, pentru a crea un circ mediatic, în loc să fie un document prin care se transmit informații pertinente publicului și mie.

Voi colabora și răspunde la orice nelămurire în privința averii mele, așa cum am făcut mereu, dar doresc să împlinesc acest lucru beneficiind de același drepturi precum fiecare cetățean într-o societate democratică, prin proceduri și comunicări legale, morale și corecte.”, a spus Cherecheş.