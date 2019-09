Inițiativa municipalității de a reabilita posul CFR de la intrarea în oraș a iritat membrii USR care s-au grăbit să facă o solicitare către Primăria Baia Mare prin care cereau explicații despre costuri, autorizații și avize.

În replică, primarul muncipiului le-a transmis un mesaj prin care spune lucrurilor pe nume.

„Nu au făcut NIMIC pentru cetățeni, doar împrăștie praf în ochii unor creduli, dar deja și susținătorii lor își dau seama încet ce hram poartă. De când s-au înființat nu fac altceva decât să atace, să denigreze, să pună bețe în roate, să facă mișto ieftin, încercând să câștige capital electoral. Ei nu știu ce înseamnă să te lupți la propriu pentru comunitatea ta, să construiești, să lași în urma ta proiecte bune și de folos pentru cetățeni. Niște fomiști, majoritatea, care visează la ciolan, în timp ce pozează în oameni cinstiți, dar uită că fix cei mai de seamă ai lor au derulat contracte de milioane cu statul mult hulit tot de ei.. Îi doare la bunul simț pe care nu îl au despre cum CFR își bate joc de ani de zile de băimăreni prin refuzul de a igieniza măcar gara sau podul de trecere de la calea ferată sau de a permite autorității locale să facă asta. Acum, după ce am luat problema în mâini și am decis să intervin personal la renovarea podului, care arăta suburban și nepotrivit pentru un municipiu reședință de județ, fiind și la intrarea în oraș, cei de la #USRMaramures au sărit repede cu o solicitare să vadă din ce bani și cum mi-am permis să renovez acea zonă dezolantă. Pentru că atât îi interesează! Dacă le-ar păsa de băimăreni, ar fi făcut o petiție la CFR sau la ministerul de resort, să susțină demersul meu. Chiar un manifest public, gen #rezist, prin care să îndemne lumea să impulsioneze CFR fie să reabiliteze gara care arată ca o cocină din lumea a treia, fie să o dea municipalității pentru a fi transformată într-o decentă poartă de intrare în oraș. Dar cei de la USR au demonstrat încă o dată că li se rupe de băimăreni, de maramureșeni, îi interesează doar cancan-ul și circul ieftin, la acest capitol fiind campioni! Le voi da curs solicitării, în termenul prevăzut de lege. Între timp, vreau să mă asigur că băimărenii știu cât de mult le pasă celor de la USR de ei. Fix zero barat!”, a spus Cherecheș.