Fotbal Comuna Recea s-a mai despărțit de un jucător. Zilele acestea, cu echipa din Maramureș a reziliat contractul și fundașul central născut în Australia Ante Bakmaz (28 de ani). Acesta avea contract cu nou-promovata în Liga 2 până la finalul campionatului, dar aventura s-a încheiat prematur.

Ante Bakmaz: ”Nu aveam echipament de antrenament, nici fizioterapeut, nici medic și mulți jucători nu erau plătiți la timp”

Apărătorul a declarat pentru Liga2.ro că problemele financiare din cadrul clubului au ajuns să se răsfrângă și asupra jucătorilor. Practic, lipsurile au ajuns atât de importante, încât Fotbal Comuna Recea nu le mai poate asigura propriilor jucători echipamente, dar nici medic sau fizioterapeut.

Fotbal Comuna Recea a pierdut, în primă fază, procesul cu fostul antrenor Ciprian Danciu și trebuie să îi plătească 60.000 de euro. Clubul va face însă recurs.

În plus, aspect care se știa însă, mulți dintre jucători erau / sunt neplătiți de luni bune. Restanțele salariale se ridică la câteva luni. Ante Bakmaz l-a lăudat însă pe fostul antrenor al maramureșenilor, Nicolae Constantin, care l-a impresionat cu mentalitatea sa asupra fotbalului.

”Practic, am ajuns într-un moment ciudat aici, echipa avea zero victorii în patru jocuri. Nae Constantin a fost unul dintre cei mai buni antrenori cu care am lucrat. Cu adevărat profesionist, lucrează din greu, face o sesiune de antrenament bună și analizează foarte bine evoluțiile echipei. Simt că am avut o echipă bună. O mulțime de jucători tineri care pentru mine vor juca la un nivel superior în sezonul viitor.

Am fost însă dezamăgit de modul în care erau organizate anumite lucruri. Nu aveam echipament de antrenament, nici fizioterapeut, nici medic și mulți jucători nu erau plătiți la timp. Dacă te uiți la rezultate și condițiile în care lucram, am avut rezultate bune”, a declarat Ante Bakmaz pentru Liga2.ro.

Ante Bakmaz: ”Am fost foarte dezamăgit de modul în care a fost gestionată situația la plecarea mea”

În ciuda problemelor, Bakmaz nu avea în plan să plece de la Recea. Ar fi vrut să rămână până cel puțin la finalul contractului și să salveze echipa de la retrogradare. A fost însă nevoit să plece și a făcut-o cu un gust amar, fiind puțin dezamăgit de modul în care conducerea a tratat situația sa.

”Din păcate, nu era planul meu să plec de la Recea, pentru că am vrut să continui până la sfârșitul sezonului, să ajut echipa să rămână în Liga 2. Nu pot intra în prea multe detalii pentru că am decis ca a mea carieră să continue undeva unde pot să joc. Pot spune doar că am fost foarte dezamăgit de modul în care a fost gestionată situația la plecarea mea”, a mai spus Bakmaz.

Fundașul de 1.88 m, și cu cetățenie croată, și-a găsit deja o nouă echipă, la scurt timp după ce a semnat rezilierea cu Fotbal Comuna Recea. A plecat din România și a parafat o înțelegere cu echipa din prima ligă din Bosnia și Herțegovița, FK Radnik Bijeljina.

Ante Bakmaz a evoluat pentru Fotbal Comuna Recea în nouă meciuri și a marcat de două ori, cu Aerostar (3-2) și ASU Poli (3-3). Din cele nouă apariții, în opt a făcut parte din echipa de start. Înainte de venirea în România, a avut două experiențe în Indonezia, la Madura United FC și Persik Kediri.

În cariera sa a mai jucat pentru Saint Andrews Luxol SC (Malta), FK Jelgava (Letonia), FK Kauno Žalgiris (Lituania) și Valmiera Glass FK (Letonia).

Fotbal Comuna Recea, clasată pe locul 18 în Liga 2 după 15 etape, i-a mai pierdut în această iarnă și pe Arsene Luboya, ajuns la U Craiova 1948 SA, sau pe Romariu Rus, achiziționat de ASU Politehnica Timișoara.

liga2.prosport.ro