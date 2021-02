În aceste condiții, creşterea puternică din trimestrul anterior a fost într-o mare parte anulată. PIB-ul pe întregul an trecut a scăzut cu 6,8% după recesiunea istorică suferită de bloc în primul semestru al anului. Datele au fost comentate, miercuri, de Dumitru Costin, liderul Blocului Național Sindical.

„Anul acesta, în 2021, estimarea este ca PIB-ul României va fi de 1116,8 miliarde de lei. Din discuțiile purtate până în prezent de reprezentanții între reprezentanții Guvernului României și cei ai Comisiei Europene, pentru că aceasta ne-a atras atenția încă de anul trecut că avem o problemă cu deficitul bugetar și cu finanțarea lui.

Mai mult, ne-a atras atenție și că avem o problemă cu politicile fiscale în țară. În ciuda faptului că ne-a crescut PIB, prin modul în care a fost fiscalizată economia, prin cadrul legislativ și mecanismele administrative, am pierdut foarte multe resurse financiare”, a explicat Dumitru Costin.

Potrivit lui Dumitru Costin, România cheltuie 78 de miliarde de lei fără să aibă acești bani, deci trebuie să se împrumute.

„Ca să vă dați seama câți bani am cheltuit în plus în 2020, față de ceea ce am reușit noi să colectăm din economie, trebuie să știți că anul trecut am chetuit aproape 110 miliarde de lei. Deci, în fapt, va trebui să cheltuim cu 23, 7 miliarde de lei. Și unde putem să facem această economie?”