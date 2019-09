Ultimul week-end din luna Septembrie este dedicat festivalului tradițional al băimărenilor, Sărbătoarea Castanelor. An de an, pe scenă urcă artiști de renume internațional și nici în acest an organizatorii nu se dezmint. Participanții la Castane 2019 au de unde să aleagă.

𝗣𝗥𝗢𝗚𝗥𝗔𝗠 𝗖𝗔𝗦𝗧𝗔𝗡𝗘 𝟮𝟬𝟭𝟵

𝗩𝗜𝗡𝗘𝗥𝗜 – 𝟮𝟳 𝗦𝗘𝗣𝗧𝗘𝗠𝗕𝗥𝗜𝗘 – 𝗕𝗨𝗟𝗘𝗩𝗔𝗥𝗗𝗨𝗟 𝗨𝗡𝗜𝗥𝗜𝗜

•MARK STAM

•FELI

•HOLOGRAF

•SMILEY

•ATB