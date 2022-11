Carmen Chindriș provine dintr-o familie numeroasă și are 5 frați, ea fiind mezina. „Noi suntem șase frați, eu sunt mezina familiei. Mai am patru surori și încă un frate. Una dintre surorile mele a fost și ea profesoară de muzică. Mai am o soră care e tot în domeniul artei. Restul nu sunt cu arta, dar sunt talentați toți, că sunt îndemânatici”, declara recent artista.

Concurenta de la „Te cunosc de undeva!” este originară din Sighetu Marmației și a început să cânte încă de la vârsta de 7 ani. Carmen a fost încurajată de sora ei să urmeze o carieră în muzică. Știe să cânte și la chitară, iar în trecut a fost solistă într-un ansamblu de muzică populară.

Frumoasa cântăreață este o prezență minunată, iar vocea sa și superbele trăsături ale feței au cucerit publicul încă din prima clipă. Aceasta își surprinde prietenii virtuali de câte ori are ocazia și publică diferite imagini cu ea, un lucru este evident, artista este activă în mediul online și își ține la curent urmăritorii cu cele mai importante evenimente din viața sa, printre care se numără și copilăria.

Cum arăta Carmen Chindriș în copilărie

Carmen a încercat să elimine curiozitățile prieteniilor din mediul online și a publicat pe contul oficial de Facebook fotografie cu ea de când era doar un copil.

Imaginea a înduioșat inima fanilor și a atras toate privirile. Un lucru este evident, artista era o fetiță adorabilă și extrem de frumoasă, drept dovadă stă postarea sa care a strâns mai bine de 200 de aprecieri. Aceasta este îndrăgită de foarte multe persoane, iar imaginile sale sunt de-a dreptul spectaculoase.

Carmen Chindriș era pasionată de straiele populare românești încă din copilărie, lucreu ce reiese din imaginea cu ea. Aceasta s-a lăsat fotografiată în cele mai frumoase piese vestimentare specifice țării noastre.

„Cine e în poză?”, a fost descrierea artistei la imagine, care și-a lăsat urmăritorii să ghicească persoana.

Alexandra Rus