5 Card Draw este jocul care a pus bazele pokerului așa cum îl știm în zilele noastre, însă, în acest moment, la nivel mondial cea mai populară versiune este Texas Holdem. Chiar dacă valoarea mâinilor este aceeași, între cele două variante ale jocului sunt diferențe destul de mari, pe care le vom explica în acest articol.

Pokerul are mai multe variante, iar pe lângă 5 Card Draw și Texas Holdem, în lume mai sunt răspândite și Omaha, dar și 7 Card Stud. Cei mai mulți utilizatori de pe internet aleg Texas Holdem când accesează platformele de Poker Games online, aceasta fiind de departe cea mai populară, dar și cea mai mediatizată versiune. Inclusiv turneele majore au ca Main Event această versiune a jocului, în timp ce răspândirea celorlalte este limitată.

Un mare avantaj al jocului de Texas Hold’em este faptul că face ca norocul să conteze mai puțin, diferența fiind făcută în mod deosebit de abilități și strategie. Tocmai din acest motiv o versiune mai veche cum este 5 Card Draw nu se mai bucură de același succes ca în urmă cu un secol spre exemplu. Jucători care și-au pus amprenta asupra jocului de poker au creat numeroase strategii, iar acestea sunt folosite de mulți oameni.

Care sunt diferențele dintre 5 Card Draw și Texas Holdem?

În Texas Holdem primești două cărți, iar pe masă mai sunt împărțite până la cinci cărți comunitare. Jucătorii trebuie să formeze așadar cea mai bună mână posibilă, în funcție de ierarhia prestabilită. În schimb, în 5 Card Draw, fiecare jucător are cinci cărți și, în funcție de varianta specifică a jocului, poate renunța și trage noi cărți cel puțin o dată și uneori de până la trei ori.

Este o diferență fundamentală față de Texas Holdem, având în vedere că în această versiune nu ai prea multe informații despre mâna adversarilor tăi. Pe de altă parte, în Texas Holdem nu știi ce cărți are adversarul în mână, dar cărțile comune și mutările adversarului îți pot oferi mult mai multe indicii despre puterea mâinii acestuia.

În plus, Texas Holdem este un joc versatil care poate fi jucat în versiuni pot limit, no limit și fixed limit.

La 5 Card Draw, jucătorii primesc 5 cărți, există o rundă de pariere, apoi un draw și apoi o rundă finală de pariere. La Texas Holdem există o rundă de pariere pre-flop, urmata de runde de pariere pe flop, turn și river. Astfel, în Texas Holdem există mai multe oportunități de a paria. Mai mult, atunci când joci Texas Holdem sunt șanse mai mari să formezi mâini puternice precum chinte, în timp ce în 5 Card Draw de multe ori s-ar putea să câștigi chiar și cu o pereche.

Care versiune e mai bună?

E greu de stabilit acest răspuns, având în vedere că totul ține de preferințele personale. Ce este clar e că în România cea mai populară versiune a jocului este Texas Holdem. Indiferent că joci la operatorii online, în cluburi de poker ori în cazinouri, cu siguranță vei găsi mese de Texas Holdem.

Inclusiv dacă preferi să organizezi o seară de poker alături de prietenii tăi, cel mai probabil aceștia vor știi regulile de Texas Holdem. Această versiune este atât de populară încât multe scene de Texas Holdem au putut fi văzute și în filme despre poker. De asemenea, sportivi și actori practică Texas Holdem.

Cealaltă versiune este și ea interesantă, dar nu mai este atât de populara deoarece norocul are un rol mult mai mare în 5 Card Draw. Pokerul a devenit și mai interesant după apariția Texas Holdem, deoarece a transformat jocul în unul de abilități, ceea ce a făcut ca oamenii să studieze mai atent și să descopere strategii care le pot aduce victoria pe termen lung. Da, 5 Card Draw este interesantă pentru a alunga plictiseala, însă cei care doresc mai mult decât o experiență distractivă vor alege întotdeauna Texas Holdem.

O altă versiune populară este Omaha, disponibilă ca Omaha Hi și Omaha Hi-Lo. În Omaha Hi, cea mai mare mână de cinci cărți ia potul, iar structura de pariere cu limită la pot înseamnă că pariurile agresive all-in înaintea flopului nu sunt permise. În schimb, la Omaha Hi-Lo potul este împărțit între mâna cea mai mare și mâna cea mai mică. Cea mai bună mână posibilă este cea în care un jucător are atât mâna cea mai mare, dar și pe cea mai mică.