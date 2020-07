Raed Arafat a declarat miercuri la Digi24 că „pragul de alarmă” în epidemia de coronavirus este atingerea unui număr de 400-500 de pacienți internați în secțiile de terapie intensivă.

„E greu de zis. Nu as veni cu un prag de alarma. As veni cu o cifra care impacteaza sectiile de terapie intensiva. Cand vedem ca ne creste numarul pe ATI si ajungem la 400-500 asta inseamna ca capacitatea terapiei intensive incepe sa fie atinsa, inseamna ca trebuie luate masuri. Este un prag de ingrijorare. In aprilie am fost pana la 360 si probleme mari nu au fost, dar am avut medici detasati, sectiile speciale, pe care acum nu le mai avem. 400-500 deja va trage un semnal de alarma si devine greu deja”, a declarat Raed Arafat.

La ATI, în acest moment, sunt internați 237 de pacienți.

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat miercuri, că mai important decât numărul zilnic de noi infectări este gradul de ocupare a spitalelor, supraaglomerarea fiind cea mai gravă problemă.

„Jumatate din ei cred ca sunt pe aparate. Din acestia intubati provin decesele. Numarul de la ATI poate certifica ca exista o boala grava. Daca nici acum nu credem, inseamna ca suntem inconstienti. Terapia intensiva ramane indicatorul numarul 1”, a declarat Nelu Tătaru.

Premierul Ludovic Orban a spus, miercuri seara, că principala cauză a creșterii numărului de cazuri de infectare cu noul coronavirus o reprezintă nerespectarea regulilor de protecție sanitară, el precizând că, dacă va fi necesar, vor fi impuse noi restricții.

„Astăzi (miercuri – n. red.) am înregistrat cel mai mare număr de persoane diagnosticate cu COVID-19. 555 de cetățeni români care în urma diagnosticării au fost declarați pozitiv. În ultimele patru săptămâni am înregistrat o creștere a numărului de cazuri de la săptămână la săptămână. Guvernul a avut o abordare a măsurilor de relaxare graduală, cu etape de ridicare a restricțiilor. Odată cu deschiderea activităților care au fost sub restricție ca urmare a creșterii interacțiunii dintre oameni am asistat la o creștere a numărului de cazuri de la săptămână la săptămână. Cauza principală a creșterii este nerespectarea regulilor de protecție sanitară (…) Guvernul nu dorește să reinstituie nicio restricție, nu vrea să instituie vreo măsură care să afecteze economia. Am pus la punct un plan economic, care să asigure o revenire cât mai rapidă la normalitate. Dacă va fi nevoie vom lua orice măsură se va impuse pentru că punem pe primul plan viața și sănătatea românilor. Virusul nu iartă pe nimeni”, a adăugat șeful Executivului.