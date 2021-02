Am urcat la munte! Cantonamentul de iarna!

Din nou la “Salina”! In Ocna Sugatag este programat an de an cantonamentul Prieteniei… In perioada 13.02.-20.02.2021 un numar de 20 de “prieteni” participa, pentru a lua o gura de oxigen, la o agapa sportiva cu un program riguros si bine determinat! In zilele urmatoare vom reveni cu imagini de la desfasuratea “ostilitatilor”. Pana atunci doar ce cuprinde!

Programul de cantonament este următorul:

Mic dejun – 8:30

Antrenament – 11:00

Prânz – 14:00

Cină – 19:30.

Asta ce se poate scrie!

Tuturor colegilor frati participanti le dorim sedere cu folos!

Distractie frumoasa!

Ai bine nii! Primul antrenament la Ocna Sugatag!

Va vorbeam despre cantonamentul de iarna. In zilele urmatoare va vom tine la curent despre activitatile de la echipa. Se vor adauga si alti prieteni in functie de programul lor personal si profesional!

Acum, aveti foto de la primul antrenament. A fost si un joc de fotbal in sala de sport de la Ocna Sugatag. Arbitrul meciului a fost Alin Petrovan.

Echipele.

Rosii: Calin Osianu, Ghita Sovagau, Florin Gherghel, Florin Opris, zorel Rus si Piroska Attila.

Verzi: Petre Konyicska, Erno Konyicska, Radu Bogdan, Claudiu Bran, Stefan SARCA, Fodor Lucian si Ioji Mekker.

O foto reprezinta finalul de zi dupa binemeritata recuperare la un bazin cu apa sarata la Hotel Salina. Ne revenim si revenim!