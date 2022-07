„Asociația Culturală Casa din Vale Breb” organizează, în perioada 15-17 august, un festival rural cu componentă caritabilă.

Program

Luni, 15 august

10:00 – 18:00 Târg în sat! Artizani și meșteri populari cu mult har scot la vânzare produse confectionate cu drag.

19:00 – 19:40 Seară Maramureșeană, alături de „Ceterașii din Breb” și „Coconii din Breb”. O introducere în lumea satului autentic cu hori și jocuri moroșenești.

20:00 -21:00 Vibes live band.

Marți, 16 august

10:00 – 18:00 Târg în sat!

18:00 – 20:00 „Facem fain și bine la Breb!” Începând cu ediția din acest an, vor fi alături de noi oameni faini, dragi nouă, pasionați de ceea ce fac, din diferite domenii de activitate, care vor vorbi câte puțin din experiențele lor, despre motivare și implicare, dându-ne ocazia să-i cunoaștem mai bine, dar și sa învățăm câte ceva de la fiecare. Vor participa:

William Blacker, scriitor și jurnalist britanic, autorul cărții ” Along the Enchanted Way – A story of love and life in Romania”, dar mai mult decât atât foarte pasionat de Breb și România, de cultura autentică, de obiceiuri și arhitectura tradițională, dar și foarte implicat in păstrarea și conservarea acestora.

Doru Supeala – Marketing lecturer la Transilvania Executive Education, cel care a pus bazele SPOR(Școala Pentru Oameni Responsabili),

Producer, writer&host la Haking Work, podcast care spune lucrurilor pe nume și, de asemenea, autorul cărții Employer Branding 100%.

Teofil Ivanciuc, publicist, gazetar, cunoscut ghid turistic, Teo este o enciclopedie în ceea ce privește Țara Maramureșului. A scris nenumărate publicații despre această zonă, iar de-alungul anilor a colaborat cu National Geographic Magazine, Travel Channel, Lonely Planet, Rough Guide, etc. Vor fi și alți invitați, pe care îi vom prezenta în perioada următoare.

20:30 Concert „Mădălina Pavăl live Orchestra”

Miercuri, 17 august

10:00 – 18:00 Târg în sat

17:00 – 18:30 „Facem fain și bine la Breb!”

18:45 – 19:15 Hori și jocuri moroșenești, alături de ceterași din Sighet, Rona si din Maramureșul de la dreapta Tisei (Ucraina)

19:40 Facem cunoștință cu sunetul magic al naiului, alături de Radu Nechifor, acompaniat de Marius Tuță și Tibi Fazakas.

20:45 Recital de excepție, în compania unuia dintre cele mai bune tarafuri instrumentale, Taraful „Frații Cazanoi”.