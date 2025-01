Liderii PNL au validat, duminică, în ședința Consiliului Național, candidatura lui Crin Antonescu la alegerile prezidențiale, care vor avea loc în luna mai.

Potrivit anunțului oficial, decizia a fost luată cu unanimitate de voturi.

„Sunt fericit să ducem această bătălie pentru că eu cred că PNL are viitor pentru că are trecut, pentru că are idei”, a spus Antonescu după luarea deciziei. La finalul ședinței, Crin Antonescu i-a cerut liderului PNL, Ilie Bolojan, să fie șeful campaniei electorale: „Îi cer un ultim favor, să-mi facă cinstea să conducă aceasta campanie electorală care urmează”.

PSD a decis, marți, în Consiliul Politic Național, să valideze candidatura lui Crin Antonescu la alegerile prezidențiale din 4 mai. Următorul pas va fi făcut pe 2 februarie, în cadrul următorului Congres Extraordinar al partidului.

„Alături de colegii mei din PNL Maramureş, prezenți la Consiliul Național al partidului, desfășurat în această dimineață la Palatul Parlamentului, am votat candidatul partidului la alegerile prezidențiale din luna mai, pe liberalul Crin Antonescu, un candidat asumat de actuala coaliție aflată la guvernare.

Candidatul comun al alianței guvernamentale pentru președinția țării este cea mai bună soluție pentru a menține direcția euroatlantică a țării și am convingerea că liberalul Crin Antonescu va apăra valorile liberale, valorile democrației și se va opune oricăror încercări de a limita drepturile și libertățile românilor, câștigate cu mari eforturi. Crin Antonescu, este garanția fermă a menținerii parcursului euro-atlantic al țării noastre.

Avem datoria să recâștigam încrederea românilor prin eficiență și responsabilitate, iar alături de Crin Antonescu vom câștiga alegerile prezidențiale și vom construi o Românie deschisă, modernă, parte a spațiului euroatlantic, o Românie puternică și prosperă.” – a arătat Ionel Bogdan, președintele PNL Maramureș!