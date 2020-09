La Groși, în prezența copreședinților Coaliției pentru Maramureș, Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș și Cătălin Cherecheș, primarul Municipiului Baia Mare, a senatorului Liviu Marian Pop, a deputatului Călin Matei, a consilierului județean Liliana Moga, dar și a candidaților pentru Consiliul Județean și Consiliul Municipal a avut loc lansarea lui Gavril Ardusătan, candidatul Coaliției pentru Maramureș la Primăria Groși. Au fost prezenți și Emilian Pop, primarul comunei Săcălășeni, care candidează pentru un nou mandat în fruntea primăriei, dar și candidații din Copalnic Mănăștur și Coaș, Marcel Cozma și Gabriel Maxim.

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea a arătat că din partea Coaliției pentru Maramureș candidează, la alegerile locale, atât oameni tineri, cât și oameni cu experiență. ”Încercăm să reprezentăm toate păturile sociale, toate categoriile sociale, oameni care să vină din mediul privat și oameni care să aibă deja experiență în administrație pentru că maramureșenii, în 27 septembrie, să aibă pe cine să aleagă. Iar cei cu experiență ca mine, ca Emilian Pop, suntem aici să îi ajutăm pe cei noi. În anul 2016 am cerut un singur lucru fiecărui candidat la primărie din partea PSD: să pună pe pliante doar lucrurile pe care crede că poate să le facă într-un mandat și nu minciuni sau povești, cum au făcut liberalii. În cei 7 ani de acasă, părinții m-au învățat să nu mint și asta cer și eu tuturor candidaților noștri. Pe 27 septembrie, votăm Coaliția pentru Maramureș!”, a declarat Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș.

Gavril Ardusătan, candidat pentru Primăria Groși: ”Candidez pentru că știu, pentru că vreau și pot să las în urma mea ceva remarcabil”

Actualul viceprimar din Groși, Gavril Ardusătan a vorbit, la lansarea sa în cursa pentru prima poziție în primărie, despre vremea în care, în calitate de consilier județean al altui partid a avut discuții contradictorii dar extrem de bine argumentate cu actualul președinte al Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, copreședinte al Coaliției pentru Maramureș, discuții care au dus la trainica prietenie care îi leagă astăzi. ”Candidez pentru că știu, pentru că vreau și pot să las în urma mea ceva remarcabil din punct de vedere material dar și spiritual. Am de gând să planific, să prioritizez, să caut resurse, să deschid această comunitate pentru investiții”, a arătat Gavril Ardusătan, candidatul pentru Primăria Groși al Coaliției pentru Maramureș.

Un mesaj de colaborare și cooperare a transmis și Gicu Lupan, fost primar al comunei Groși, cu patru mandate la activ, în prezent candidat pentru Consiliul Local pe lista Coaliției pentru Maramureș. ”Gabi Ardusătan are o viziune extraordinară pentru viitor și, tocmai de aceea am acceptat să fiu alături de el. Pentru că tinerețea lui și experiența mea se completează foarte bine în proiectul pe care l-am gândit pentru Groși. Este un om deschis, flexibil și știu că putem face împreună lucruri frumoase. Este varianta cea mai bună la funcția de primar al comunei Groși și îl susținem din tot sufletul”, a declarat Gicu Lupan.

Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș și candidatul Coaliției pentru Maramureș pentru un nou mandat în fruntea administrației județene a fost prezent în Groși, adresând un mesaj de unitate și încredere tuturor candidaților care, în 27 septembrie, cer votul maramureșenilor.

”Am venit în Groși din Rozavlea, unde am participat la hramul Bisericii ”Nașterea Maicii Domnului”, după care am fost să văd evoluția lucrărilor pe DJ 186, Valea Izei. Am remarcat că în timp ce unii dintre noi chiar muncesc pentru Maramureș, alții, aflați în campanie electorală, acum descoperă județul nostru. Adevărul este că am reușit să îi surprindem pe PNL-iști cu șantierele care sunt în plină desfășurare și în Maramureșul istoric, și în Țara Lăpușului și în sudul județului, iar liberalii se tot sperie că mai apare câte un șantier. Facem șantiere pentru că ne iubim județul, pentru că trebuie să dezvoltăm Maramureșul în continuare, așa cum alții nu au reușit să facă asta în primii 24 de ani de la constituirea Consiliului Județean”, a declarat Gabriel Zetea, șeful administrației județene și candidatul Coaliției pentru Maramureș pentru un nou mandat.

Gabriel Zetea: ”Maramureșul a pierdut timp și bani în cei 24 de ani în care a fost condus de PNL!”

Președintele Gabriel Zetea a arătat că, încă de la înființarea Coaliției pentru Maramureș, foarte des i-au fost adresate întrebări despre ce este și ce își dorește și de ce a apărut această alianță politico-administrativă. ”Coaliția pentru Maramureș a apărut din necesitate. Pentru că am învățat, în toți acești ani de când sunt consilier județean, vicepreședinte al Consiliului Județean iar în ultimii patru ani, președinte al Consiliului Județean, că nu poți reuși de unul singur. Administrația nu este făcută pentru oameni solitari. Rezultatele în administrație pot să apară doar ca urmare a muncii în echipă. Pornind de la această realitate și în urma discuțiilor pe care le-am avut, de-a lungul timpului cu primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, ne-a încolțit în minte o idee: să construim această Coaliție pentru Maramureș ca și o alianță între președintele administrației județene, care are în spate Consiliul Județean și primarul municipiului reședință de județ, care are în spate Primăria Baia Mare. Acestea sunt cele mai importante instituții ale administrației publice locale și ceea ce ne dorim cu adevărat este ca noi, ca Maramureș, să concurăm cu cele mai dezvoltate regiuni ale României. Pentru că am învățat, în anii trecuți, că cei care s-au unit au și reușit să atragă bani. Maramureșul a fost condus, până în 2016, de guvernări de dreapta și tot până în 2011, la Primăria Baia Mare au fost primari PNL. Pentru că nu au reușit să se înțeleagă, mergeau în București pe șapte cărări, mergeau la Cluj, la Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, pe alte cărări. Unul vorbea de dezvoltarea Aeroportului Internațional, altul vorbea de drumurile care ar trebui reabilitate, unul vorbea de turism și celălalt de agricultură. Iar cei din București îi trimiteau acasă să se pună de acord și să se întoarcă cu un proiect comun. Nu s-a întâmplat asta, iar Maramureșul a pierdut timp și bani. Având în vedere că Maramureșul a fost condus 24 de ani de PNL-iști, iar în țară am avut cam la fel de mulți ani guvernări de dreapta, în Regiunea de Nord-Vest banii s-au dus în Cluj și Bihor, la Boc și Bolojan, fix la cei pe care azi, peneliștii din Maramureș îi laudă slugarnic. Peneliștii noștri au fost atât de slabi încât nu și-au făcut auzită vocea nici în București, nici în Cluj. Noi, de patru ani de zile ne batem cu Boc și cu Bolojan. Am auzit PNL-iștii spunând că vor să aducă 1 miliard de euro, în următorul mandat, în Maramureș. În ultimii patru ani de zile, această administrație a Consiliului Județean Maramureș, împreună cu Primăria Municipiului Baia Mare au reușit să aducă 1.72 miliarde de euro. Asta pentru că am știut să scriem proiecte, pentru că am avut primari harnici, pentru că am știut să ne atragem alături echipe de oameni deștepți care au știut să aducă și fonduri europene și fonduri guvernamentale, lucruri pe care PNL-iștii nu au știut să le facă în 24 de ani”, a arătat președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, copreședinte al Coaliției pentru Maramureș și candidat pentru un nou mandat în fruntea administrației județene.

Reabilitarea infrastructurii rutiere în Maramureș a început în 2016, de la 0

Șeful administrației județene a arătat că primul lucru pe care l-a făcut în 2016, după ce a fost numit președinte al Consiliului Județean Maramureș, a fost să inventarieze toate proiectele pe drumuri existente în instituția județeană, însă nu a găsit nici măcar unul. ”Am început să construim de la 0, am adus bani, iar astăzi am terminat sau suntem în șantier cu 175 de kilometri de drum județean, de patru ori mai mult decât au făcut PNL-iștii în 24 de ani. Nu este suficient, pentru că Maramureșul are nevoie, în continuare, de dezvoltare, de infrastructură rutieră și aeroportuară. În 24 de ani, conducerile anterioare nu au reușit să reabiliteze pista Aeroportului Internațional și eram în pericol să închidem poarta aeriană de legătură cu lumea, pentru că nu mai primeam avize de la Autoritatea Aeronautică. Cu mult curaj, alături de consilierii județeni, am reabilitat pista Aeroportului. Am adus banii de la București și le mulțumesc parlamentarilor PSD Maramureș care au votat amendamentele la legea bugetului de stat, prin care 20 de milioane de lei au venit pentru achitarea lucrărilor la Aeroportul Internațional Maramureș. Parlamentarii PNL, PMP și USR din Maramureș s-au opus acestui proiect, votând împotrivă. Aceștia nu au votat pentru acești bani pentru județul nostru. Vom avea, în continuare, grijă de dezvoltarea Aeroportului, pentru că trebuie să reprezinte principal poartă de intrare în județ, alături de infrastructura rutieră. Este nevoie să avem curse internaționale pentru maramureșenii plecați care își doresc să se întoarcă acasă, pentru dezvoltarea economică, iar în jurul Aeroportului se va dezvolta cea mai importantă zonă economică a județului Maramureș și a municipiului Baia Mare. Facem aceste lucruri pentru că avem echipă, avem oameni harnici, cinstiți, puternici, profesioniști, oameni care își iubesc județul. Aceasta a fost principala condiție pusă tuturor celor care au dorit să intre în Coaliția pentru Maramureș: loialitatea față de Maramureș, nu loialitatea față de interesele vreunui partid politic. Sunt președintele Partidului Social Maramureș și vicepreședinte PSD la nivel național, însă la aceste alegeri candidez pentru interesul Maramureșului și abia apoi pentru interesele partidului. Din păcate nu văd aceste lucruri transmise și de celelalte partide. Văd candidați la Consiliul Județean sau la diverse primării din Maramureș care vorbesc cu atâta patos despre președinții lor de la București, că parcă și-ar împărți viața de zi cu zi cu aceștia”, a subliniat copreședintele Coaliției pentru Maramureș, Gabriel Zetea.

Maramureșul are dreptul să se dezvolte și Coaliția pentru Maramureș propune oameni care știu să facă dezvoltare

Președintele Consiliului Județean susține că Maramureșul are nevoie de lideri care să își ia soarta în mâini, să decidă viitorul județului pentru fiecare maramureșean, pentru că nu mai avem timp să stăm cu mâna întinsă la București, nu mai putem aștepta să primim ceea ce ni se cuvine. ”Alături de primarul Cătălin Cherecheș, de candidații pentru Consiliul Județean, pentru primării și pentru consilii locale din partea Coaliției pentru Maramureș, voi rămâne unul dintre principalii militanți pentru descentralizarea competențelor administrative și financiare către administrațiile publice locale. Noi, Maramureșul avem dreptul să ne dezvoltăm și avem oamenii care știu să face dezvoltare. Voi fi în continuare un sprijin pentru fiecare administrație locală, pentru fiecare primar, indiferent de culoarea sa politică. De fiecare dată, primarii Maramureșului au fost prioritatea mea și îmi pare rău că astăzi, la București, împart primarii în funcție de apartenența politică a edililor. Maramureșul trebuie dezvoltat ca întreg iar noi, Coaliția pentru Maramureș vom demonstra că punem maramureșenii pe primul loc”, a subliniat șeful administrației județene, Gabriel Zetea.

