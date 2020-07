Primarul Muncipiului Baia Mare a ieșit public cu o declarație care îi va deranja pe mulți „aspiranți” la fotoliul de edil al orașului. În timp ce aceștia se ascund în spatele tastaturilor și critică în spațiul virtual proiectele și lucrările din oraș, Cherecheș este implicat și lucrează în continuare pentru băimăreni, chiar dacă retractorii se fac că nu văd.

„În timp ce anumite personaje se ocupă cu critica pe rețelele de socializare, eu și colegii mei din cadrul administrației publice locale suntem ocupați să continuăm zi de zi să muncim pentru băimăreni. Așa cum ne-am asumat și așa cum am fost încredințați să facem. Asta ca o explicație pentru cei care sunt surprinși că nu obișnuiesc să combat toate bazaconiile pe care unii sau alții cu diverse interese politico – economice le aruncă în spațiul public. Nu am timp să urmăresc aceste practici, nu am nevoie să mă încarc negativ cu astfel de activități, dar mai ales nu e necesar să contrazic pe nimeni, cine vrea vede ce se face în orașul nostru și nu ține oricum cont de influențele negative din partea unor frustrați. Prefer să mă ocup de proiectele pentru comunitate și pentru dezvoltarea continuă a orașului nostru, să vorbesc cu cetățenii și să rezolv problemele care țin de primar și aparatul primăriei, să iau orașul la pas, să verific cum se lucrează și să intervin acolo unde este cazul. Pentru că în Baia Mare se lucrează, după cum bine se poate vedea la o simplă plimbare prin cartiere.

