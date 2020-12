Președintele Klaus Iohannis a declarat sâmbătă că problemele Bucureștiului pot fi rezolvate doar în condițiile în care primarul general Nicușor Dan va găsi în următorul guvern un „partener solid și un sprijin solid”. „Cred că se poate rezolva tot ce ține de buna gestionare a Bucureștiului, în condițiile în care Primarul General și Primăria Generală găsesc în Guvern un partener solid, un sprijin solid, și atunci, într-un termen rezonabil, și problemele Capitalei vor putea fi abordate și rezolvate”, a spus președintele, la Cotroceni, cu o zi înainte de alegerile parlamentare. Amintim că Nicușor Dan a anunțat că va vota cu PNL, chiar dacă este fondatorul USR.

„Tocmai am încheiat o întâlnire pe care am avut-o cu domnul Nicușor Dan, Primarul General al Capitalei, o discuție foarte bună, aplicată. Domnul Primar General mi-a prezentat problemele cele mai grele, cele mai mari pe care le-a găsit de la preluarea mandatului. Mi-a prezentat soluțiile pe care le vede și probleme, știm cu toții, sunt multe, începând de la termoficare, la trafic, la gestionarea deșeurilor, la problema poluării în București. Toate acestea sunt chestiuni complicate și am fost foarte bucuros să văd că domnul Primar General are soluții, are abordări foarte constructive.