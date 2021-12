„În urma strângerii de fonduri a venit și mult așteptata zi în care am vizitat casele familiale și am împărțit cadourile la beneficiari. În total am dăruit 38 de cadouri pentru copii și adulți, cu dizabilități”, spun reprezentanţii Crucii Roşii Maramureş.

Pe lângă darurile minunate pe care le-au primit, au avut parte și de diverse activități ei pentru a simți magia sărbătorilor.

„Încă o dată dorim să vă mulțumim pentru tot sprijinul acordat. Vă dorim sărbători frumoase și un an nou fericit!:, adauă reprezentanţii Crucii Roşii Maramureş.