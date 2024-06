La data de 26 iunie a.c., polițiștii din cadrul Poliției orașului Tăuții-Măgherăuș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare, au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară în localitatea Bozânta Mare.

Activitățile au fost desfășurate în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt.

Ca urmare a percheziției, polițiștii au depistat și ridicat unelte specifice domeniului construcțiilor, în valoare aproximativ de 40.000 euro, reclamate ca fiind sustrase în cursul lunii aprilie 2024. Prejudiciul a fost recuperat în totalitate și restituit persoanei vătămate.

Sub coordonarea procurorului, polițiștii continuă cercetările pentru documentarea întregii activități infracționale.