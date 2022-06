Astăzi a avut loc returul barajelor între primele clasate din cele zece serii ale Ligii 3 și vom cunoaște cele cinci echipe promovate în Liga 2, în ediția 2022-2023. La final de meci, băieții conduși de pe bancă de Ciprian Danciu s-au impus cu scorul de 4-1 și promovează în Liga 2.

Echipe de start:

Minaur Baia Mare: Băilă – Jucan, Mih. Lazăr, Mondragon (Oiță 78′), Dav. Simion, Donca, Gneba, Ciocan (P. Petre 73′), Văsălie (Petran 67′), Raph. Stănescu (Chinde 73′), Cip. Stanciu (cpt.)

Rezerve: Breban – Ant. Lung, D. Matei, Potcoavă, Tand

Antrenor: Ciprian Danciu

CS Hunedoara: Lefter – Fl. Iacob, G. Garutti, Rodrigues Jairo (Ant. Vlad 65′), Trășcan (Laur. Buș 39′) – Hergheligiu (cpt.)(P. Simon 65′), Bradu, Bedea (Mogoș 39′), I. Neacșa – Andr. Roșu, Arnăutu

Rezerve: Deak – Rob. Cristian, Giura, Mitran, A. Dumitru

Antrenor: Florin Maxim

Atmosfera de pe Stadionul Viorel Mateianu din Baia Mare a fost una incredibilă, împinduând-și echipa de la spate spre marea promovare!

„AM PROMOVAT ÎMPREUNĂ! Un vis frumos, în care nu mulți au crezut, s-a împlinit astăzi: Minaur Baia Mare este în Liga 2 💙❤️

Agonie și extaz, așa ar putea fi descriși ultimii ani și din perspectiva sportului băimărean, respectiv din prisma echipei de fotbal a orașului nostru. Am vrut să (re)aducem marea performanță pe Stadionul Municipal Viorel Mateianu. Nu s-a putut, deși am oferit și susținut tot ceea ce poate un primar și un om iubitor de sport în general, uneori până peste poate.

Ambițiile nu au fost niciodată prea mari, unii oameni s-au dovedit însă, până recent, mici. Am pierdut. Am tăcut. Am suferit. Am plătit și plătesc și astăzi bunătatea și încrederea pe care unii au folosit-o în scopuri personale. Am căzut. Ne-a durut. Ne-am învățat lecția, ne-am ridicat și am mers mai departe!

Nu mulți sunt cei care au crezut că vom reveni, că vom reuși.

Astăzi, pe stadionul băimărean, am făcut un prim pas hotărât prin care ne reafirmăm dorința de a readuce fotbalul de mare performanță în Baia Mare. CS Minaur Baia Mare a învins CS Hunedoara cu 4-1. Am promovat în Liga 2! Și acesta este doar începutul 🙂

Baia Mare are o galerie de poveste!

Le mulțumesc din suflet tuturor celor care au jucat un rol decisiv pentru această promovare: în primul rând jucătorilor, apoi stafului tehnic și conducerii clubului, sponsorilor, colegilor din autoritatea locală, dar mai ales suporterilor! Un mare MULȚUMESC GALERIEI ❤️ pentru modul excepțional în care ceea ce simt se transmite fabulos în teren, sunt jucătorul în plus pe care l-am avut și astăzi. A fost o onoare să urmăresc partida și să îi susțin pe băieți în compania lor, din mijlocul galeriei.

Baia Mare are echipă, Baia Mare are valoare, Baia Mare are galerie: am promovat în Liga 2 ÎMPREUNĂ!” – a anunțat primarul Băii Mari, Cătălin Cherecheș, la finalul meciului.