Semifinalista Europa League a fost din nou depunctată în Serie A, după ce își reprimise punctele înapoi, iar acum i se scad nu mai puțin de 10 puncte din clasamentul primei ligi italiene, verdictul venind din partea Curții de Apel, scrie Fabrizio Romano.

Astfel, echipa pregătită de Massimilliano Allegri, care ocupă în prezent locul al doilea în clasamentul din Serie A, cu 69 de puncte, va coborî până pe locul șapte în clasament și rămâne astfel în afara locurilor pentru cupele europene.

Comunicatul postat de Juventus

„Juventus Football Club ia la cunoștință decizia Curții de Apel a Federației Italiene de Fotbal și își rezervă dreptul de a citi motivația pentru a evalua un posibil apel către conducerea Comitetului Olimpic Italian. Ceea ce s-a stabilit în a cincea instanță a procesului, care a început în urmă cu mai bine de un an, aduce amărăciune în club și în rândul milioanelor de suporteri care, în absența regulilor clare, se găsesc penalizați cu aplicarea sancțiunilor care pare să ia în considerare principiul proporționalității.

Nu ignorăm necesitatea urgentării, unde Juventus nu s-a dat la o parte în timpul acestor proceduri, însă este clar că aceste lucruri încă trebuie evaluate de un judecător”, se arată în comunicatul postat de Juventus pe contul de Twitter.

Astfel, Juventus se luptă în clasament pentru ultimul loc ce duce în UEFA Champions League cu AC Milan. Dacă bianconerii se impun în meciul cu Empoli vor ajunge la 62 de puncte, devansând AS Roma și Atalanta în clasament, unde vor ocupa locul 5. Apoi, urmează meciul direct cu AC Milan, iar în cazul acestui scenariu, duelul direct va decide echipa care se califică în UCL de pe ultima poziție