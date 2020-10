”Unde sunt bravii eroi #rezist care au luptat cu pieptul gol în stradă, inclusiv la propriu, pentru salvarea democrației, înfrângerea ”ciumei roșii” și pentru un viitor mai bun?”, întreabă jurnalistul Bogdan Tiberiu Iacob într-un articol.

”A mai rămas puțin timp până la termenul final de depunere a listelor de candidați pentru alegerile parlamentare, în linii mari se cam știe cine apare și cine nu pe noile liste, așa că ar fi, poate, momentul să ridicăm nițel din sprâncene și să punem o întrebare spinoasă. Unde sunt bravii eroi #rezist care au luptat cu pieptul gol în stradă, inclusiv la propriu, pentru salvarea democrației, înfrângerea ”ciumei roșii” și pentru un viitor mai bun?

Mandatul care se încheie a fost unul extrem de tensionat, marcat timp de cel puțin trei ani de ample mișcări de protest, în care zeci, sute de mii și chiar milioane de cetățeni (în versiunea Digi 24), au protestat zile și săptămîni în stradă împotriva guvernării PSD, în favoarea euro-atlantismului și a justiției curate.

Pe ger, ploaie ori caniculă, protestatarii #Rezist au fost acolo, cu familii, copii mici, chiar câini, au urlat, au țopăit, au aprins telefoanele, au proiectat lasere, au fluturat drapele străine.

Ei sunt cei care au salvat democrația, s-a spus de nenumărate ori de către președintele Klaus Iohannis, PNL, USR-PLUS, PMP, ONG-uri ori presă.

Ei sunt cei care au redat speranța României, care au smuls admirația occidentului și, în fine, cei care au sprijinit moral și pregătit aducerea la putere, toamna trecută, a unui partid care pierduse dramatic alegerile din 2016.

Fără sprijinul fenomenului #Rezist, PNL ar fi stat și acum în opoziție pe cele 20% de procente necăjite luate în decembrie 2016. Nu mai vorbim de sprijinul primit de Iohannis, anul trecut.

Acum, partidele anti-corupție PNL, USR-PLUS ori PMP își definitivează listele în numele unui viitor mai bun al patriei și al promovării unor parlamentari curați, curajoși, energici și patrioți, adică exact ce nu sunt pesediștii, pro-românii ori aldiștii.

Că nu vedem niște nume care nu ar fi trebuit să lipsească.

Unde sunt artizanii marilor proteste contra ordonanțelor murdare ale PSD și nu numai, adică Florin Bădiliță, Angi Șerban, Marian Moroșanu, Cristian Dide, Sandi Matei?

Unde sunt reputații artiști Tudor Chirilă, Dana Nălbaru, Oana Pellea, Maia Morgenstern, Sanda Manu, Delia Matache, Călin Goia, Dragoș Bucur, Dan Bordeianu, Ada Solomon, Tudor Giurgiu, Lia Bugnar, unde e gimnasta Andreea Răducan, unde e scriitorul Mircea Cărtărescu, că la Stockholm sigur nu e?

Înțelegem că vârsta poate ar fi fost un impediment pentru Ana Blandiana, Mihai Șora, Victor Rebengiuc. Dar pentru ceilalți?

Unde sunt ziariștii #Rezist Moise Guran, Oana Dobre, Laurențiu Ciocăzanu, Lucian Mîndruță, Grigore Cartianu, Mălin Bot? Unde e vloggerița Ana Morodan, mobilizatoarea de mase?

Unde e procurorul pensionar Augustin Lazăr, marele luptător contra OUG-urilor pe Justiție, premiatul de către GDS? Nu-și găsea un loc în Comisia Juridică a Senatului viitor?

Unde sunt Liiceanu, Pleșu, Mihăieș, Patapievici?

Unde e artistul Grasu XXL care a strigat în timpul unui concert la Neversea „Muie, Guvernul României!”, făcând publicul să strige „PSD, ciuma roșie”? La final, Grasu XXL profețea: „Noi, ăștia tineri, o să schimbăm țara asta. Nu trebuie să așteptăm să vină președintele Iohannis. Nu mă interesează politica, dar știu că energia asta va salva România.”

Un alt artist, Radu Darius Constantin, care a compus melodia de succes ”Muie PSD”, și-a dorit mult să candideze la parlament, dar pentru că nu l-a ofertat nimeni va încerca independent și se chinuie cu semnăturile.

Unde sunt băieții de la ”Paraziții” care spuneau că vor politică sub sloganul electoral „Fuck you, România!” și declamau: „O să o luăm la muie în UE, repede / Deci cum să ne pese de PSD, eh?”?

Unde sunt legendarul Răzvan Ștefănescu cel cu plăcuța suedeză, ori curajosul care i-a luat pariul pe bere lui Dragnea?

Nu spunem că mișcarea #Rezist trebuia musai să fie înghesuită în parlament în semn de recunoștință, desigur.

Dar, una peste alta, de ce nu vedem pe listele PNL, USR/PLUS ori PMP nici măcar un singur nume din ale eroilor luptei anti-PSD din ultimii ani?

Nu doar că nu apar dar, dimpotrivă, dispar de pe listele de candidați parlamentari #Rezist care au combătut din greu corupția și PSD în stradă ori în legislativ, gen Mihai Goțiu, Vlad Alexandrescu, Ovidiu Raețchi.

Un prim răspuns e simplu: pentru că acolo, în noul parlament, trebuie să o vedem pe EBA, care a luptat în ultimii 4 ani cu suzetele și pamperșii, dar e foarte tarentată.

Trebuie să o vedem pe Roberta Anastase, invizibilă în actualul mandat și pe mulți alții aidoma.

Trebuie să vedem beizadele de senatori, primari și afaceriști, frați, surori, veri, amante și neveste, oameni de casă, cu sau fără diplome, dar excelenți cărători de serviete ori oale de noapte. Oameni-robot, care nu vor avea dreptul să sufle în front. Și nici capacitatea ori dorința de a o face.

Brave new generation.

Nu am putut avea un parlament cu doar 300 de oameni mult mai lesne de controlat de către sistem, cum s-a dorit, așa că vom avea, după cum se conturează, the next best thing: parlamentul marionetelor cu IQ subunitar.

Mișcarea #Rezist va fi reprezentată doar de Sebastian, odrasla lui Burduja-Bancorex, dar teamă ne e că nu statutul de mitingist l-a propulsat pe listele PNL.

Adevărata, trista explicație a fenomenului mai sus descris e că politica din România e doar o imensă scenă de teatru, cu regizori în umbră – cu precădere a pădurii – iar actorii ei nu sunt niciodată interșanjabili: fiecare își are rolul și leafa lui. Și stau cu toții liniștiți pe locurile lor”, conform surselor.

Sursa: bugetul.ro