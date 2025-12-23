Miercuri, 24 decembrie – Ajunul Crăciunului
20:00 (HU)
22:00 (RO)
Joi, 25 decembrie – Crăciunul
09:00 (RO)
11:00 (HU)
Vineri, 26 decembrie – A doua zi de Crăciun
09:00 (RO)
11:00 (HU)
Sâmbătă, 27 decembrie – Sfântul Ioan
08:00 (RO)
Duminică, 28 decembrie – Sfânta Familie
09:00 (RO) – Liturghie de mulțumire
11:00 (HU) – pentru credincioșii parohiei
***************
Programul binecuvântării caselor
Parohia romano-catolică Sf. Iosif Baia Mare a făcut public programul binecuvântării caselor pentru perioada 27 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026, activitate tradițională desfășurată la început de an.
Astfel, preoții vor merge din casă în casă pentru a aduce binecuvântarea în următoarele zile și zone:
Sâmbătă, 27 decembrie
străzile Iuliu Maniu, Petre Dulfu, Victor Babeș, Enescu, Narciselor, Ghioceilor, Sănătății, Magnoliei, Ciocârliei, Trandafirilor, Soarelui
Luni, 29 decembrie
Victoriei, Independenței, Caragiale, Cantemir, Odobescu, Porumbescu
Marți, 30 decembrie
Decebal, Cuza Vodă, Rotundă, Dragoș Vodă, Filaturii
Vineri, 2 ianuarie
Gării, M. Basarab, P. Rareș, Bogdan Vodă, Bucovinei, Vlad Țepeș
Sâmbătă, 3 ianuarie
G. Coșbuc, I. Șugariu, Aviatorilor, Bilașcu, Unirii, Republicii
Luni, 5 ianuarie
București, Traian, Saturn, Neptun, Motorului
Marți, 6 ianuarie
M. Costin, Toamnei, Plevnei, V. Borcutului, Prunului, Cristian
Miercuri, 7 ianuarie
Vrancei, Sat Săsar, Sat Mocira, Tăuții Măgherăuș și alte zone rămase
Binecuvântarea caselor este un moment deosebit de important pentru comunitate, simbolizând începutul unui nou an sub semnul credinței, al păcii și al ocrotirii divine.
