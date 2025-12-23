Miercuri, 24 decembrie – Ajunul Crăciunului

20:00 (HU)

22:00 (RO)

Joi, 25 decembrie – Crăciunul

09:00 (RO)

11:00 (HU)

Vineri, 26 decembrie – A doua zi de Crăciun

09:00 (RO)

11:00 (HU)

Sâmbătă, 27 decembrie – Sfântul Ioan

08:00 (RO)

Duminică, 28 decembrie – Sfânta Familie

09:00 (RO) – Liturghie de mulțumire

11:00 (HU) – pentru credincioșii parohiei

***************

Programul binecuvântării caselor

Parohia romano-catolică Sf. Iosif Baia Mare a făcut public programul binecuvântării caselor pentru perioada 27 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026, activitate tradițională desfășurată la început de an.

Astfel, preoții vor merge din casă în casă pentru a aduce binecuvântarea în următoarele zile și zone:

Sâmbătă, 27 decembrie

străzile Iuliu Maniu, Petre Dulfu, Victor Babeș, Enescu, Narciselor, Ghioceilor, Sănătății, Magnoliei, Ciocârliei, Trandafirilor, Soarelui

Luni, 29 decembrie

Victoriei, Independenței, Caragiale, Cantemir, Odobescu, Porumbescu

Marți, 30 decembrie

Decebal, Cuza Vodă, Rotundă, Dragoș Vodă, Filaturii

Vineri, 2 ianuarie

Gării, M. Basarab, P. Rareș, Bogdan Vodă, Bucovinei, Vlad Țepeș

Sâmbătă, 3 ianuarie

G. Coșbuc, I. Șugariu, Aviatorilor, Bilașcu, Unirii, Republicii

Luni, 5 ianuarie

București, Traian, Saturn, Neptun, Motorului

Marți, 6 ianuarie

M. Costin, Toamnei, Plevnei, V. Borcutului, Prunului, Cristian

Miercuri, 7 ianuarie

Vrancei, Sat Săsar, Sat Mocira, Tăuții Măgherăuș și alte zone rămase

Binecuvântarea caselor este un moment deosebit de important pentru comunitate, simbolizând începutul unui nou an sub semnul credinței, al păcii și al ocrotirii divine.