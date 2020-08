Luni, polițiștii din Bogdan Vodă și Baia Sprie, au depistat pe drumurile publice un bărbat şi o femeie ce au condus autovehicule în timp ce se aflau sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării cu aparatul etilotest acesta a indicat o alcoolemie de 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul bărbatului de 45 de ani și 1.12 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul femeii de 38 de ani. Aceștia au fost tranportați la spital pentru recoltarea de mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În ambele cazuri se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau altor substanţe.