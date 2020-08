Nu mai este de mirare faptul că tinerii aleg să se implice în politică sau administrația centrală și locală. Așa este și în cazul lui David Birtaș, tânăr antreprenor care vrea să fie primar al orașului Baia Mare. Speră să îi convingă pe băimăreni cu proiectul său “Baia Mare Orașul de aur al Romaniei” care promovează educația, antreprenoriatul și turismul.

Pentru cei care nu te cunosc, în câteva rânduri, cine este David Birtaș?

Sunt un tânăr artist și antreprenor, împlinesc 29 de ani în octombrie. M-am născut în Baia Mare și provin dintr-o familie modestă și credincioasă. Am fost educat nu doar crescut, să spun “mulțumesc” și “te rog”, să-i respect pe cei mai în vârstă, să vorbesc frumos, să nu înjur, să apăr adevărul. Astăzi dețin două afaceri, lucrez la dezvoltarea unor proiecte de viitor pentru tineri, dețin un concept muzical bazat pe teoria frecvențelor prin care am desfășurat diverse evenimente și concerte iar de curând am ieșit dintr-un ONG pe care l-am înființat în urmă cu 5 ani cu niște prieteni. Am creat de-a lungul timpului diverse platforme sociale și de business pentru orașul Baia Mare și nu numai. La vârsta de 15 ani, am creat primul meu forum IT de nișă, care a strâns în 2 ani de zile peste 10.000 de membri. Am o experiență de peste 12 ani de zile în design iar în ultimii 5 ani m-am specializat pe branding și strategie. Sunt o persoană autodidactă. Mi-am investit majoritatea banilor în cursuri și dezvoltare. Am renunțat la facultate după primul an, căci simțeam că bat pasul pe loc. Am creat un ghid de Organizare și Time Management iar astăzi agenda îmi este cel mai bun prieten. În anul 2017 am înființat un grup de suport pentru tineri, numit “Școala de antreprenoriat”. Timp de un an de zile m-am oferit în mod voluntar să predau din toate cursurile pe care le aveam, în special Business Mastery, Organizare și TM dar și dezvoltare personală. Lucrez la o carte pe care o voi lansa anul viitor – “Nu-ți pierde visele! Scrie-le!. Am urmărit un an de zile politica mai îndeaproape în partidul din care am făcut parte, USR. Am avut ocazia să întâlnesc și să lucrez cu oameni care și-au pus conștient sau inconștient amprenta și au creat o schimbare în modul meu de gândire și de abordare a vieții. Sunt oameni care promovează din răsputeri o conduită civică și socială, oameni care indentifică probleme în societate și caută să le rezolve, oameni care au un vis și luptă pentru acesta, oameni care au pus datoria lor socială peste dorința de a face bani.

Cum a venit intenția de a candida pentru funcția de primar al orașului Baia Mare?

La inceputul acestui an am observat cum peisajul social și politic se înrăutățeste de la o lună la alta. Societatea a devenit tot mai confuză. S-a creat mult haos iar liderii politici au ajutat tot mai mult la răspândirea acestuia. Tot ce construisem la un nivel mediu începuse să se ducă de râpă și nu părea că vom avea un oarecare sprijin din partea statului. Atunci m-am hotărât că nu-i momentul să mă opresc și să mă dau bătut ci să ridic și mai tare nivelul. Am văzut că tot mai mulți oameni renunțau să mai creadă în visele lor și să mai muncească pentru ele așa că am ales o funcție înaltă de unde să am puterea să-i ajut și să-i încurajez să nu renunțe. Am ales să lupt împotriva curentului și vreau să continui la dezvoltarea mea și a comunității la un alt nivel.

Ce te recomandă pentru o asemenea funcție?

Aș începe cu buna credință, transparența și sinceritatea. Am lucrat mulți ani la întărirea acestor valori și a caracterului pentru ca banii să nu mă schimbe. Pe de altă parte studiez organizare și time management de peste 3 ani de zile, mi-am îndeplinit peste 70% din obiective în fiecare an, și am devenit un strateg destul de bun. Îmi cunosc mereu poziția și direcția în care mă îndrept. Oamenii au nevoie de lideri înzestrați cu viziune și cu un simț al misiunii, care să le ofere o direcție în viață. În momentele de haos și neclaritate doar o orgainzare bună ne poate scoate din impas.

Se știe că pentru un candidat partidul ajută mult în obținerea mandatului. De ce ai ales să candidezi independent?

Pentru că nu am găsit vreun partid cu o vziune comună și am văzut prea mulți politicieni cărora să nu le pese de viitorul oamenilor ci mai mult de interesele lor personale și de grup.

Ce așteptări ai de la contracandidații tăi, în această campanie?

Nu am nici o așteptare. I-am studiat și stiu exact cum vor acționa. Toți politicienii tind să aibă aceleași comportamente.

Situația actuală, cea influențată de coronavirus, restrânge mult activitatea de campanie electorală pentru toți candidații. Cum va ajunge mesajul tău la băimăreni?

E simplu, lucrez în branding și strategie de mulți ani, iar fratele meu este unul dintre cei mai buni makreteri online din țară.

Cine sunt alegătorii tăi, din ce zone sunt cei care ar putea să te voteze?

Alegătorii mei sunt oameni curajoși. Oameni care vor să renunțe la trecutul dezastruos și îmbrățișează un viitor luminos. Sunt oameni care își doresc mai mult de la viață îi care se vor agăța de această șansă pentru a merge împreună cu mine în pași rapizi spre prosperitate.

Pe scurt, ce cuprinde proiectul tău de candidat la Primăria Baia Mare?

Proiectul meu se numește, “Baia Mare Orașul de aur al Romaniei”. Am trei teme pe care le voi dezbate în această campanie: turismul, educația și antreprenoriatul. Fiecare domeniu este susținut de 12 programe care se înbină perfect unul cu celălalt, susținându-se reciproc.

Fiecare comunitate se confruntă cu diverse probleme, care sunt primele 3 schimbări/ decizii pe care le vei lua dacă vei câștiga alegerile?

Prioritatea 1 : Crearea unui departament special care să “vâneze” fonduri europene. Banii sunt esențiali pentru dezvoltare, fără o economie puternică nu ne putem atinge obiectivele. Banii sunt, se dau îi până acum s-au atras foarte puțini.

Prioritatea 2: Crearea unei comisii de evaluare în Primărie. Eficientizarea aparatului administativ al orașului, introducerea unui sistem antreprenorial bazat pe urmărirea indicilor de performanță.

Prioirtatea 3: Refacerea strategiilor bazata pe realitate și pe cifre exacte. Nu putem porni la luptă fără să ne echipăm corect. Refacerea planului urbanistic general care la ora actuala este învechit și neactualizat.

Ai un model în administrație, în politică?

Nu prea am modele în politică. Nu am găsit pe nimeni care să se remarce în toată politica românească. Eu urmăresc alți oameni. Mentorii mei sunt oameni de succes care prin ceea ce fac au reușit să schimbe în bine vieți a sute de mii de oameni. Urmăresc antreprenori de succes și oameni care au adus plus valoare în societate prin inovațiile și creațiile lor.

