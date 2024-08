Bătaia de joc a ministrului PSD-ist, Grindeanu, la adresa Maramureșului, atinge noi limite

După ce Maramureșul a primit cele mai puține fonduri de la Guvern, în timp ce dă bani din taxe la miticii de la București, după lucrările făcute în bătaie de joc pe DN 1C, Baia Mare – Satu Mare, astăzi constatăm că bătaia de joc atinge noi limite: Lucrări la podul de la Lăpușel, din nou și din nou. Pe banii noștri, pe timpul nostru! Se stă mai bine de două ore la ieșire din Baia Mare și până în localitatea învecinată, traseu de nici 10 minute.

An de an își bat joc de noi ! An de an stăm și ne pierdem viața în trafic din cauza incompetenților de la PSD puși pe funcții de conducere! Unde e mare reforma administrativă, domnule Zetea?

Ăștia sunt oamenii dumneavoastră de care vă spunem de 3 ani să îi schimbați ? Vă legați de directoarea de la Aeroport care a atras 50.000.000 euro fonduri europene? Dar nu vă legați de monstrul Grindeanu care își bate joc prin CNAIR de Maramureș? Vă dăm un exemplu să vă arătăm incompetenta de a guverna: lucrările din Satu Mare, atât cele de la pod, cât și cele de la pasaj (că ei au și pasaj) se desfășoară noaptea. La noi ținem ziua traficul blocat.

Așa arată niște lucrări efectuate noaptea, când disconfortul este minim:

Să vă fie rușine ca vă bateți joc de Maramureș și maramureșeni.

Că se stă, se stă! Maramureșenii sunt obișnuiți cu asta! Dar uitați-vă la cum arată noul covor asfaltic turnat la pod la Lăpușel. Tot e un deal și o vale! Dar asta e, la anul trebuie ca cineva să încaseze alți bani pe aceleași lucrări de mântuială!

Amintim ce a fost la ieșire din Baia Mare spre Satu Mare de nici două săptămâni!

Părerile sunt multe și majoritatea se lasă cu băgat de carne în frigidere. Poate pe bună dreptate:

Și dacă tot dăm exemple din Satu Mate, uitați cu se face un anunț privind începerea unor lucrări. La noi nu anunță nimeni nimic! Că suntem luați de proști!