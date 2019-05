Patru jucători de la SCM Universitatea Craiova au fost anunțați în lotul lărgit al naționalei de baschet a României pentru campania de precalificare la FIBA EuroBasket 2021. România va juca în această vară cu Cipru și Slovacia. Printre cei selecționați se află și băimăreanul Lucas Tohătan, component al echipei CSU Sibiu, care a început baschetul la BC Olimpic Baia Mare.

Lotul lărgit cuprinde 23 jucători. Acesștia sunt:

Giordan WATSON (PG – CSM CSU Oradea)

Tudor GHEORGHE (PG – BCMU FC Arges Pitesti)

Lucas TOHATAN (PG – BC CSU Sibiu)

Radu VIRNA (PG – Steaua Bucuresti)

Nandor KUTI (SG – U-Banca Transilvania Cluj-Napoca)

Mirel DRAGOSTE (SG – BC CSU Sibiu)

Sebastian IONESCU (SG – SCMU Craiova)

Tudor FOMETESCU (SG – CSM CSU Oradea)

Dragos DICULESCU (SF – SCM Timisoara)

Bogdan NICOLESCU (SF – CSM CSU Oradea)

Daniel IONITA (SF – Dinamo Stiinta Bucuresti)

Radu PALICIUC (SF – BCMU FC Arges Pitesti)

Amedeo CASALE (SF – SCMU Craiova)

Mihai MACIUCA (SF – BCMU FC Arges Pitesti)

Marius CIOTLAUS (SF – BCMU FC Arges Pitesti)

Rolland Torok (PF – U-Banca Transilvania Cluj-Napoca)

Iulian ORBEANU (PF – BCMU FC Arges Pitesti)

Ionut BERCEANU (PF – SCMU Craiova)

Wilhelm Brosser (PF – BC CSU Sibiu)

Bogdan POPA (PF – SCMU Craiova)

Emanuel CATE (C – UCAM Murcia CB)

Alexandru OLAH (C – Kangoeroes Basket Mechelen)

Anton DIACONESCU (C – Dinamo Stiinta Bucuresti)

16 din acești jucători vor fi opriți de antrenorul Tudor Costescu pentru stagiul centralizat de pregătire, acesta urmând să demareze pe 21 iulie anul curent. Tricolorii se vor antrena la Ploiești, în Sala Olimpia.

Programul jocurilor oficiale este următorul:

7 august 2019 – Cipru (deplasare)

10 august 2019 – Slovacia (acasă)

17 august 2019 – Cipru (acasă)

21 august 2019 – Slovacia (deplasare)

Prima clasată avansează în calificări, acestea fiind programate să demareze în toamna acestui an.