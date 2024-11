Polițiștii Postului de Poliție Bârsana, sub coordonarea procurorului de caz, au documentat activitatea infracțională a unui bărbat, cercetat pentru comiterea de infracțiuni rutiere săvârșite într-un interval de câteva ore.

La data de 1 noiembrie 2024, în jurul orei 17.00, echipajul de poliție din cadrul Secției 5 Ocna Șugatag a depistat la volanul unui autoturism, care circula în localitatea Oncești, un bărbat de 56 de ani din comuna Șieu, care se afla sub influența băuturilor alcoolice, fapt dovedit prin testarea cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 0,93 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acestuia i-a fost adus la cunoștință faptul că nu mai are dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice, fiindu-i suspendată exercitarea acestui drept.

Ulterior,în jurul orei 20.00,în cadrul unei acțiuni executată pe linia respectării normelor rutiere de către participanții la trafic, polițiștii au depistat același bărbat,la volanul aceluiași autoturism, circulând în localitatea Bârsana, deși avea suspendat dreptul de a conduce autovehicule. Și în această situație bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,74 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În baza celor constatate și a probatoriului administrat, la data de 2 noiembrie a.c., polițiștii l-au reținut pe bărbat pentru 24 de ore, iar ulterior, Judecătoria Dragomirești a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.