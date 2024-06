În urma activităților de cercetare penală desfășurate de polițiștii din Borșa, sub coordonarea procurorului de caz, a fost probată activitatea infracțională a unui bărbat în vârstă de 36 de ani din oraș, care a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru comiterea mai multor acte materiale la regimul circulației rutiere, precum și în ceea ce privește fapte din sfera violenței domestice.

La data de 25 martie a.c., acesta a fost identificat de polițiști în trafic, la volanul unui autoturism, fără a deține permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule și, de asemenea, sub influența băuturilor alcoolice, respectiv cu o valoare rezultată în aparatul etilotest de 0,77 mg/l alcool pur în aerul expirat. În următoarea zi, bărbatul a fost din nou depistat de polițiști conducând un autoturism pe drumurile publice dar, de data aceasta, a refuzat atât testarea cu aparatul etilometru, cât și prelevarea de mostre biologice de sânge în vederea stabilirii îmbibației de alcool.

Totodată, la data de 2 iunie a.c., Poliția Orașului Borșa a fost sesizată prin apel 112 de către o femeie, solicitând sprijinul poliției deoarece fostul ei soț a agresat-o, încălcând în acest sens ordinul de protecție emis. Polițiștii au menținut legătura cu apelanta până la sosirea la fața locului pentru efectuarea verificărilor specifice. Astfel că, autoturismul condus de bărbat a fost depistat de polițiști pe strada Victoriei, dar nu a dat curs semnalelor regulamentare efectuate de polițiști, continuându-și deplasarea aproximativ 100 de metri, unde, într-un final a oprit. Și de această dată, a reieșit faptul că nu figurează ca fiind posesor de permis de conducere și se afla sub influența băuturilor alcoolice, fapt dovedit prin testarea alcoolscopică efectuată, respectiv o concentrație rezultată de 0,81 mg/l alcool pur în aerul expirat. În ceea ce privește starea victimei, i-au fost acordate îngrijiri medicale la Spitalul din Borșa.

Polițiștii au continuat cercetările în acest caz pentru documentarea întregii activități infracționale, sub coordonarea procurorului de caz, bărbatul fiind reținut pentru 24 de ore la data de 03 iunie a.c., iar ieri instanța de judecată a dispus măsura arestului preventiv pentru 30 de zile. Acesta a fost depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Maramureș.