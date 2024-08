”Începem recepțiile finale la blocurile unde am avut lucrări de reabilitare termică. Voi fi prezent personal la aceste recepții și vă asigur că nu voi semna și achita nimic până când mă voi convinge că totul este în concordanță cu normativele tehnice.

Am luat această decizie pentru că au existat, de-a lungul vremii, multiple probleme în ceea ce privește execuția acestor lucrări. Am primit diverse sesizări atât din partea locatarilor, cât și din partea colegilor mei din Primărie care sunt implicați în aceste proiecte. Începem verificările finale la blocurile de pe strada Victoriei 47 și bulevardul Decebal 12 și 14, alături de constructor și membrii Unității de Implementare a Proiectelor. Vreau să mă asigur că toate problemele semnalate de cetățeni au fost rezolvate și că s-a folosit cantitatea de material conform proiectului. Nu voi semna recepția dacă găsesc chiar și cea mai mică neregularitate și nu vom deconta nimic în plus față de ce găsim în teren.