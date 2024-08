În cadrul ședinței Consiliului de Administrație al Aeroportului Internațional Maramureș din 8 august 2024, directorul general al Aeroportului Internațional Maramureș, Daniela Stamatoiu, și-a facut cunoscuta decizia de a nu continua activitatea de management dupa incetarea contractului la 31.08.2024. Consiliul de Administrație al aeroportului a luat act de acest anunț și a desemnat un nou director general interimar,in persoana domnului Bogdan Dale, manager securitate in aeroport.

Doamna Daniela Stamatoiu a mulțumit membrilor Consiliului de Administrație, președintelui Consiliului Județean, colegilor din aeroport și tuturor colaboratorilor pentru incredere, sprijin si cooperare.

În mandatul de un an al directorului general Daniela Stamatoiu, aeroportul a încasat 38,2 milioane euro din fonduri europene pentru proiectele de modernizare a aeroportului și de realizare a noului terminal, fiind pe locul 6 la nivel național în ceea ce privește sumele atrase din fonduri europene. Termenul de finalizare a acestui obiectiv de investiții este finalul anului 2024.

“Toți banii pe care i-am înaintat spre decontare din fonduri europene au fost încasați. Nu am avut nici o corecție de la autoritatea de management, iar acest lucru demonstrează corectitudinea derulării proiectelor de modernizare a Aeroportului Internațional Maramureș. De asemenea, este important de subliniat că toate plățile sunt la zi și nu avem facturi restante. A fost un mandat dificil, dar la capătul unui an de muncă intensă alături de echipa din aeroport, de echipa din Consiliul Județean Maramureș, cu sprijinul membrilor Consiliului de Administrație, am reușit să ducem aproape de final cel mai important proiect de modernizare al Aeroportului Internațional Maramureș din ultimii 34 de ani. Mă bucur că am făcut parte din echipa care a realizat acest obiectiv important pentru județul Maramureș și mulțumesc tuturor pentru încredere și pentru susținerea acestei investiții majore”, a declarat directorul general Daniela Stamatoiu.