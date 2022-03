Sergiu Gliga a reușit să se facă remarcat în cea mai recentă ediție a emisiunii „Românii au talent”. Concurentul le-a adus juraților un zâmbet pe față cu prezența sa.

Sergiu Gliga a revenit plin de încredere la „Românii au talent”. Tânărul a mai participat la emisiune în sezoanele 7 și 9. Atunci luase câte două voturi DA din partea juraților și nu a putut merge mai departe în competiție. Sergiu a vrut să-și mai încerce o dată norocul și să impresioneze cu vocea sa.

Sergiu este originar din Baia Mare, dar locuiește în Cluj. Are 24 de ani și este autopsier la Institutul Inimii Cluj-Napoca. Concurentul a declarat că le mai cântă defuncților care ajung pe masa de autopsie. Sergiu a vorbit cu lejeritate despre jobul său, chiar glumind cu Andra și spunându-i că el este singurul bărbat care poate ajunge la inima ei.

Sergiu a interpretat la pian și cu vocea o piesă sensibilă, ce i-a evidențiat timbrul de tenor.

Povestea lui Sergiu, completată de momentul de la „Românii au talent” i s-a părut fascinantă lui Andi Moisescu:

„E fascinant contrastul ăsta. Ce ne imaginăm că înseamnă meseria ta – e clar că habar nu avem, e doar în imaginația noastră – și liniștea pe care o aduci tu când te așezi la pian. Incredibil ce spectacol, ce liniște. E un echilibru, un echilibru pe care e clar că tu-l ai. E clar că totul are o noimă în viața ta. Vreau să spun că tocmai contextul ăsta te pune și mai bine în valoare. În context, mi se pare că este realmente spectaculos ce am văzut aici și ce am auzit”.