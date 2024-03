Maramureşul a pierdut un fost sportiv al echipei de rugby CSM Ştiinţa Baia Mare. Marin Cocârcă s-a născut în Leordina, în 19 aprilie 1963. A jucat mai bine de două decenii, pe postul de pilier.

„Cu profund regret și durere in suflet, anunțăm trecerea in neființă a fostului rugbist Marin Cocârcă.

Marin a evoluat pentru clubul nostru în perioada 1992-2004, fiind câștigător al Cupei României cu echipa noastră in anul 1999. El a fost un component de bază al echipei noastre cu calități deosebite fiind un sportiv dedicat și devotat.

De-a lungul carierei sale, Marin a mai evoluat pentru echipele Clubul Sportiv Studențesc București și CS Știința Petroșani. Conducerea clubului și jucătorii transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate! Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească in pace!”, spun reprezentanţii CSM Ştiinţa Baia Mare.

Dumnezeu să*i dea odihnă veşnică!