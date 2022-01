Dintr-un om important la Kisvarda, fostul dinamovist Claudiu Bumba a ajuns indezirabil, fiind trimis la echipa secundă a maghiarilor.

Motivul? Intrat în ultimele șase luni de contract, mijlocașul ofensiv a mizat pe o strategie îndrăzneață, ghidat și de impresarul său, Attila Karda. Fotbalistul a refuzat oferta de prelungire primită din partea lui Kisvarda, forțând un transfer la rivala Videoton (MOL Vidi).

Cum era de așteptat, șefii lui Bumba n-au digerat prea bine pretențiile românului, pe care l-au trimis la echipa secundă. Afectat că n-a fost lăsat să plece la Videoton, Bumba ar fi spus nu mai vrea să joace fotbal!

„Sunt jucători care ar dori să plece. În special Bumba, pe care lacomul său impresar încearcă să-l convingă să plece la Videoton pe ultima sută de metri, pentru un salariu mai mare.

Am avut discuţii şi cu Videoton, dar ideile noastre sunt foarte îndepărtate, chiar dacă înţelegerea jucătorului expiră în vară. Deşi am avut un acord de prelungire, din păcate lăcomia managerului său nu ne-a permis să semnăm. Normal că am rupt discuţiile cu el şi Bumba a anunţat că, drept rezultat, nu mai poate juca fotbal.

Va învăţa că poţi munci din greu şi în NB III (n.r. liga unde evoluează echipa secundă), bineînţeles că nu vom ceda şantajului lui. Se va întoarce acasă, în România, şi va învăţa că Ungaria nu este ceea ce îşi doresc jucătorii”, a declarat Attila Revesz, director sportiv la Kisvarda