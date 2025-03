„Acest eveniment s-a născut din dorința de a arăta că România are modele autentice, oameni care au îndrăznit să viseze și au reușit. Pentru că atunci când urcăm munții, nu urcăm doar spre vârfuri, ci și în noi înșine, descoperindu-ne puterea, limitele și adevărata noastră esență. Iar David Neacșu este un exemplu viu al acestui drum al cunoașterii prin explorare. Anul trecut am participat la un eveniment unde David Neacșu a fost invitat, iar acel moment a fost o sursă de inspirație pentru mine. Visam să plec într-o expediție alături de el, iar anul acesta visul meu s-a împlinit – am fost cu el în Africa. Mai mult decât atât, acum am onoarea să organizez acest eveniment împreună cu Andrei, Dan, Călin și Walter. Este o dovadă că atunci când crezi în visul tău, el devine realitate.” – arată Felix Mureșan, pasionat de munte și inițiatorul evenimentului.