Sâmbătă, 26 iunie, începând cu ora 11.00, în Baia Mare va avea loc prima ediție a evenimentului „Mișcarea pentru Mișcare”, organizat de Radio ZU.

„Sunt Mihai Morar și am stat nemișcat ani de zile. Statul nu poate mișca nimic. Nici trupul, nici sufletul, nici mintea. Am început mișcarea acum câțiva ani. Și o fac acum Z.I.L.N.I.C. Alături de mine sunt mii de oameni care au încetat să mai stea. Mișcarea mi-a schimbat starea.

Statul nu poate schimba nimic. Dar noi, împreună, putem mișca o țară. Hai sa facem împreună Mișcarea ZU. Mișcarea pentru Mișcare! ”

Acesta este manifestul noii campanii pentru mișcare organizată de Radio ZU, în parteneriat cu Hope and Homes for Children România. În data de 26 iunie, începând cu ora 11.00, Baia Mare va fi gazda evenimentului dedicat tuturor pasionaților de alergare care doresc să ia parte în cadrul acestui manifest pentru mișcare.

În urma înscrierii la eveniment, fiecare participant are opțiunea de a alege dintre cursa de 5 km sau 10 km.

“Mișcarea ZU. Mișcarea pentru Mișcare” e o cursă, dar nu e un concurs. E o cursă cu tine. Stabilim traseul și distanța. Fiecare aleargă atât cât poate. La final, fiecare alergător primește timpul lui personal. Singura cursă e cu el însuși. De fiecare dată va ieși învingător.”

Traseul „Mișcarea ZU. Mișcare pentru Mișcare” va avea ca punct de start și finish Piața Libertății.

Așa că, România, hai la alergare! Fii și tu parte din manifestul pentru mișcare, manifestul ce își propune să facă o schimbare! Ne vedem la Baia Mare!

Sursă informații și foto: Radio ZU.

Ioana Groșan