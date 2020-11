„În virtutea reglementărilor de drept privind răspunderea civilă, toți cei care au fost lezați de izolările induse de testele PCR sunt îndreptățiți să primească o compensație completă pentru pagubele suferite. În special, este o datorie să compensezi, i.e. să plătești daune, pentru pierderile de profit suferite de companii și de persoanele independente în urma izolărilor și a altor măsuri”.

Fuellmich și colegii săi afirmă că testele PCR, promovate de OMS și de alte organizații, ca și de numeroși alți oficiali din domeniul sănătății, trebuie făcute responsabile pentru izolări și restricții.

Contrar afirmațiilor OMS și ale virologilor germani Christian Drosten și Lothar Wieler de la institutul Robert Koch, testele PCR „nu dau nici o indicație despre infectarea cu nici un virus, cu atât mai puțin cu SARS-CoV-2”, a declarat Fuellmich.

„Nu doar că testele PCR nu au fost aprobate expres pentru scopuri de diagnosticare, așa după cum corect scrie pe prospectele care însoțesc aceste teste, și după cum inventatorul testului PCR, Kary Mullis, a subliniat în mod repetat”, a continuat Fuellmich. „Dimpotrivă, sunt pur și simplu incapabile să pună un diagnostic pentru nici o boală.”

„Contrar afirmațiilor lui Drosten, Wieler și OMS, făcute de la declararea pandemiei, rezultatul unui test PCR pozitiv nu înseamnă că este prezentă o infecție”, a spus Fuellmich.

„Dacă cineva este testat pozitiv, nu înseamnă că este infectat cu ceva, cu atât mai puțin cu virusul contagios SARS-CoV-2.”

În acest context, Fuellmich a citat un document al Centrului pentru Controlul și Prevenția Bolilor din Statele Unite (CDC) care afirmă că „depistarea unui ARN viral nu indică prezența unui virus infecțios sau că 2019-nCoV este agentul cauzator al simptomelor clinice”.

„Tamponul PCR ia doar una sau două secvențe dintr-o moleculă care sunt invizibile pentru ochiul uman și de aceea trebuie să fie amplificată în multe cicluri pentru a deveni vizibile”, a explicat avocatul.

„Tot ce este peste 35 de cicluri – așa cum raportează New York Times și alții – este considerat complet lipsit de credibilitate și nejustificat științific.”

În realitate, folosirea PCR pentru a testa COVID-19 a fost dezvoltată de Dorsten. Aceste teste, spune Fuellmich, „sunt create pentru 45 de cicluri. Poate fi aceasta rezultatul dorinței de a produce cât mai multe rezultate pozitive posibil și astfel să ofere baza pentru falsa presupunere că a fost detectat un număr mare de infecții?”

„Testul nu poate distinge între materia inactivă și cea reproductivă”, adaugă el. „Aceasta înseamnă că un rezultat pozitiv poate apărea deoarece testul detectează o bucățică de reziduu organic, un fragment de moleculă, care poate semnala nimic altceva decât că sistemul imunitar al persoanei testate a câștigat lupta cu o răceală comună din trecut.”

Însuși Drosten a recunoscut această problemă în 2014, spune Fuellmich, când virologul german a declarat în contextul MERS, o altă boală respiratorie:

„Dacă, de exemplu, o astfel de scurgere patogenă se precipită pe mucoasa nazală a unei infirmiere, timp de o zi sau două, fără a se îmbolnăvi sau a remarca alte simptome, atunci ea este brusc un caz MERS.”

Fuellmich a rezumat:

„Pe scurt: Acest test nu poate depista nici o infecție, contrar tuturor falselor afirmații că poate. O infecție, o așa-numită infecție fierbinte, are nevoie ca virusul – sau mai degrabă un fragment sau o moleculă care poate fi un virus – nu doar să fie descoperită undeva, de exemplu în gâtul unei persoane fără a provoca nici un rău (aceasta ar însemna o infecție rece).

„În schimb, o infecție fierbinte are nevoie ca un virus să pătrundă în celule, să se multiplice acolo și să provoace simptome precum dureri de cap sau inflamația gâtului. Doar atunci o persoană este infectată în sensul unei infecții fierbinți, pentru că doar atunci o persoană este contagioasă, adică capabilă să le infecteze pe altele. Până atunci, este complet inofensiv atât pentru gazdă cât și pentru toate celelalte persoane cu care gazda intră în contact.”

Deși acțiunile juridice colective nu sunt admise peste tot în lume, Fuellmich și colegii săi doresc să intenteze o acțiune în justiție în Statele Unite sau în Canada, unde acest tip de acțiune face parte din practica judiciară.

La o asemenea acțiune colectivă pot apoi participa „toate părțile implicate din lume”.

„Grație unei rețele internaționale de avocați care crește de la o zi la alta, grupul de avocați germani oferă tuturor colegilor săi din toate țările – gratuit – toate informațiile pertinente, inclusiv opinii și mărturii ale unor experți care demonstrează că testele PCR nu pot detecta infecțiile”, spune Fuellmich.

Avocatul german spune că marea majoritate a acțiunile sale au fost admise în instanțele din Germania și Statele Unite, în ultimii 26 de ani, „împotriva unor companii fraduloase precum Deutsche Bank, care a fost una dintre cele mai mari și mai respectate bănci din lume, dar care astăzi este una dintre cele mai toxice organizații infracționale din lume” și împotriva Volkswagen, „una dintre cele mai mari și mai respectate producătoare de automobile din lume, astăzi faimoasă pentru colosala sa fraudă diesel.””[1][2]

Covid-19, testele RT-PCR și statisticile false

Testele RT-PCR dau rezultate eronate, iar rezultatele eronate sunt prezentate ca fiind “reale”

Numărul persoanelor “infectate” este unul fals. Statisticile pe care Guvernul ni le prezintă sunt false. În continuare, Guvernul României folosește testele RT-PCR, care dau rezultate eronate, ei știu că dau rezultate și au nevoie de acele rezultate eronate pentru a speria oamenii.

Toată panica pe care acești globaliști o propagă și întrețin are la bază testele RT-PCR, care nu fac diferența dintre SARS-CoV-2 și alți viruși și nici nu arată dacă virusul este activ sau a fost distrus.

“Oameni de știință cu renume de la Universitatea Oxford susțin că statisticile cu privire la numărul de îmbolnăviri Covid-19 să nu fie reale. Asta pentru că „principalul test utilizat pentru diagnosticarea coronavirusului este atât de sensibil încât ar putea detecta chiar și fragmente de virus moarte aparţinând unor vechi infecții”. Iat[ ce scrie Il Messagero.

„Statisile legate de Covid sunt false. Acest lucru se datorează faptului că principalul test utilizat pentru diagnosticarea coronavirusului este atât de sensibil încât ar putea detecta chiar și fragmente de virus „moarte” aparţinând unor vechi infecții, susţin oameni de știință britanici, autorii unui studiu realizat „ad hoc”.

Majoritatea persoanelor sunt contagioase doar aproximativ o săptămână, însă pot rezulta pozitive şi în următoarele săptămâni. Iar cercetătorii susţin că această „hiper-sensibilitate” a testelor ar putea duce la o supraestimare a dimensiunii actuale a pandemiei.

Carl Heneghan, de la Universitatea din Oxford, unul dintre autorii studiului propune ca, în locul unui rezultat de „da / nu” bazat pe detectarea unui virus, testele ar trebui să aibă un punct limită, astfel încât cantitățile foarte mici de viruși să nu se traducă în pozitivitate, relatează BBC online.

De altfel chiar detectarea urmelor de viruși vechi ar putea explica parțial de ce în Marea Britanie (și nu numai) numărul cazurilor de pozitivitate crește, în timp ce cel al spitalizărilor rămâne stabil. Center for Evidence-Based Medicine de la Universitatea din Oxford a analizat datele provenite din 25 de studii în care probe de virus pozitive au fost introduse într-un vas Petri pentru a vedea dacă se dezvoltă. Această metodă de „cultură virală” poate indica dacă testul pozitiv a detectat într-adevăr viruși activi care se pot reproduce și răspândi, sau doar fragmente de virus moarte, care nu se dezvoltă în laborator, sau într-o persoană.

Potrivit lui Heneghan, datele sugerează că rata de infectare cu coronavirus „pare să scadă după aproximativ o săptămână”. Mai mult, deși nu este posibilă verificarea fiecărui test pentru a controla dacă virusul prezent este unul activ, în cazul în care oamenii de știință ar putea detecta o discriminare, probabilitatea falşilor pozitivi ar putea fi redusă. Şi s-ar evita, desigur, și carantinele inutile”, scrie Il Messagero.

Traducerea: Rador”[3]

Cercetătorii de la Oxford pun sub semnul întrebării statistica morților de COVID. O treime din decese ar fi provocate de alte afecțiuni

“Cercetătorii de la Universitatea Oxford susțin că statistica morților provocate de noul coronavirus nu ar fi corectă. În urma analizei deceselor înregistrate în Marea Britanie, ei au concluzionat că în cazul a aproape o treime din victimele COVID înregistrate în iulie și august alta ar fi fost cauza morții, nu infecția cu SARS-CoV-2, notează The Telegraph.

Analiza cercetătorilor de la Universitatea Oxford arată că aproape 30% din persoanele incluse în statistica deceselor provocate de noul coronavirus de Oficiul Naţional de Statistică în lunile de vară au murit, de fapt, din alte motive: afecțiunile grave de care sufereau dinainte de a lua COVID-19.

Conform studiului, în statistici au fost incluse, de la debutul pandemiei în Marea Britanie, 3.877 de decese care nu au avut drept cauză principală infecția cu noul coronavirus.

În iulie și august, experții au identificat, în totalul celor 1.617 de decese înregistrate ca având drept cauză COVID-19, 465 care au fost provocate de alte afecțiuni. Asta înseamnă că 28,8% din morții de COVID raportați ar trebui șterși din statistică.

Organizația Mondială a Sănătății a avertizat, la începutul pandemiei, că, chiar dacă coronavirusul figurează pe certificatul de deces ca o ”afecțiune semnificativă”, decesul nu ar trebui inclus în statistici. OMS afirmă că astfel de decese ”nu se datorează Covid-19 și nu ar trebui clasificate ca atare”.

Doctorul Jason Oke de la Universitatea Oxford, care a analizat datele, a declarat că mulți oameni au murit cu COVID, dar nu din cauza acestuia.

Expertul a mai precizat că la începutul epidemiei a văzut acest lucru doar în câteva cazuri, dar că fenomenul raportării greșite e în creștere.

Dr. Jason Oke, Universitatea Oxford:

“Adevărata rată a mortalității este un lucru important, deoarece ne ajută să ne facem o idee clară a impactului bolii. În mod clar Covid-19 a avut un impact masiv în martie și aprilie, dar trebuie să știm dacă boala are acum același efect ca înainte. Pare să fie în scădere. Rata mortalităţii va ghida deciziile în gestionarea riscului, deci este important să corectăm acest număr.”

În urma analizei cercetătorilor de la Oxford, Matt Hancock, secretar de stat în ministerul Sănătății din Marea Britanie, a cerut o revizuire urgentă a datelor, iar în august, din numărul deceselor înregistrate în Marea Britanie s-au scăzut 5.377, ajungându-se la 41.329.

Acum, statistica include doar decesele care apar în termen de 28 de zile de la un test pozitiv.

Paul Hunter, profesor de medicină la Universitatea de Est din Anglia, susține că este foarte greu pentru medici să spună cât de mare a fost impactul Covid-19 asupra unei alte afecțiuni de bază.

Acesta a dat exemplul unui om cu leucemie, care se infectează cu noul coronavirus, iar câteva săptămâni mai târziu moare. ”Ce considerați că este cauza principală a decesului? Cât de mult este din cauza Covid nu este ușor de spus. Cauza principală este leucemia, dar s-ar putea să nu fi murit, dacă nu se infecta”.”[4]

Medicul Ioan Sârbu, fost director al Spitalului Militar, susține că aparatele de testare nu sunt acreditate: ”Structura responsabilă a refuzat să le omologheze pentru că dădeau plus-minus 40%. Dacă un test din 6 e pozitiv, toate 6 sunt declarate pozitive”

“Medicul Ioan Sârbu susține că rezultatele testelor pentru coronavirus pot fi manipulate. Fostul director al Spitalului Militar a declarat că într-un aparat de testare sunt introduse șase probe, iar dacă una dintre ele este pozitivă și aparatul semnalizează acest lucru, toate cele șase probe sunt declarate pozitive.

„În ceea ce privește testele, sunt unele chestiuni care pe mine mă revoltă. În primul rând această comunicare haotică, ca sa nu mai înțeleagă nimeni nimic. Acest GCS (Grupul de Comunicare Strategică) este o struțocamilă care să ne comunice niște lucruri de neinteles. Este greu și pentru unii medici să traduca aceste comunicate ale GCS”, a declarat Sârbu în emisiunea lui Victor Ciutacu, la RTV.

„Comunicarea ar trebui făcută de structura care și culege datele, adică Direcția de Sănătate Publică. Dacă noi mîine vrem să verificam aceste date, nu avem de unde, nu sunt asumate de nimeni. Dacă sunt greșite, cine răspunde? Nu semnează nimeni”, a mai spus medicul militar la România Tv.

De asemenea, el a vorbit despre o altă problemă din sistemul medical. Mai exact, despre personalul care face aceste teste. Potrivit medicului, există nenumărate probleme, de la recoltare până la transport, deoarece personalul medical nu este antrenat.

„Mai e o mare problemă, a aparatelor și personalului care face aceste teste. Suntem în situația în care aparatele nu sunt omologate. Structura responsabilă, RENAR, a refuzat să le omologheze, pentru că dădeau plus-minus 40%. Atunci guvernul și-a luat responsabilitatea și a dat-o în seama DSP-ului, care nu este abilitat.

Sunt și probleme de recoltare și transport, pentru că personalul nu este antrenat. Se transportă teste cu curiarat, cu firme private. Ajungem la procesare și într-un aparat neomologat, mi-au spus colegii mei implicați, este de 30-40%. Se introduc șase eprubete. Atunci când una din probe e pozitivă, aparatul semnalizează sonic că una din probe e pozitivă. Dacă ai ghinionul să fie proba ta în acel aparat, sunt declarate toate șase pozitive. Apoi cetățeanul, sănătos fiind, este dus într-un spital, într-o comunitate infectată, unde aproape sigur se contaminează. De aici tragedia prin care trece poporul român. Trauma psihică o vom deconta peste câteva luni”, a mai spus medicul.”[5]

Biochimistul american Kary Mullis, inventatorul testului RT-PCR: Nu e mereu concludent

“Cum stau lucrurile cu testul PCR? Cine l-a inventat și cum funcționează? Este el 100% sigur? Sunt doar câteva dintre întrebările pe care și le adresează românii, dar nu numai, în legătură cu aceste teste despre care auzim acum în fiecare zi. Răspunsurile ar putea veni dintr-un filmuleț în care inventatorul testului RT PCR, cu care se “depistează” COVID 19, se destăinuie:

“Testul nu poate depista dacă ești bolnav sau dacă te vei îmbolnăvi ! (…)“ Sunt zece mii de retrovirusuri. Dacă interpretezi testul necorespunzator în cercetarea lor, poți obține ce rezultat vrei, chiar o iluzie!”.

„La aceste teste, totul se bazează pe lucruri care sunt invizibile, și rezultatele sunt deduse“, afirmă Kary Mullis, care avertiza și că nu întotdeauna „poți pretinde că testul dă un rezultat concludent“.

„Testul îți permite să iei ceva infim, și să aduci acel ceva la o scară foarte mare, să fie măsurabil, și apoi să vorbești de parcă ar fi ceva important. Asta nu înseamnă că e folosit greșit ci că e interpretat greșit.“

Biochimistul american Kary Mullis este inventatorul reacției de polimerizare în lanț (Polymerase Chain Reaction sau PCR în engleză), pentru care a și fost premiat cu Nobel pentru chimie în 1993. Mullis a murit anul trecut, din cauza unei pneumonii.”[6]

Dr. Judy Mikovits despre Covid-19, Noua Ordine Mondială, RT-PCR, testele fals pozitive, viruși și vaccinuri

“Dr. Judy Mikovits, virolog molecular de nivel înalt și autor al cărţii Ciuma corupției: restabilirea credinței în promisiunile științei (Plague of Corruption: Restoring Faith in the Promise of Science) i-a acordat un interviu lui Lucas Alexander pe canalul YouTube Age of Truth, înregistrare video care a dispărut între timp datorită cenzurii aplicate de această platformă. Redăm în acest articol ideile principalele din acest incitant dialog.

Mikovits a lucrat zeci de ani la Institutul Național de Sănătate SUA, sub coordonarea lui Anthony Fauci, despre care afirmă că a furat de două ori rezultatele cercetărilor sale.

Încă de la începutul psihopatiei Covid-19, Mikovits s-a pronunțat împotriva poveștii oficiale care a declanșat blocarea globală și prăbușirea economică, numind-o „plandemie” orchestrată de agenții Big Pharma.

Prima dată a interacționat cu Anthony Fauci în 1980, când a lucrat la NIH, la Institutul Național de Cancer, unde a colaborat cu dr. Frank Ruscetti și l-a ajutat să reproducă lucrarea virologului francez Luc Montagnier, pentru a izola virusul HIV. Fauci, care era șeful ei, a întârziat publicarea articolului lor timp de 6 luni pentru a permite ca protejatul său, Robert Gallo să reproducă, să publice și să-și atribuie munca lor.

Cercetătoarea afirmă că întârzierea a permis ca SIDA să se răspândească pe tot globul, și în același timp l-a ajutat pe Fauci să fie promovat în 1984 ca Director al Institutului Național de Alergii și Boli Infecțioase, funcție pe care o deține și în prezent.

În 2006, dr. Mikovits a devenit director al Institutului de Boli Neuro-Imune „Whittemore Peterson”, colaborând din nou cu dr. Ruscetti pentru a căuta cauza sindromului de oboseală cronică (CFS). Ea a descoperit că 67% dintre femeile cu CFS erau purtătoarele unui virus – numit Xenotropic Murine Leukemia Virus (XMRV), care a apărut doar la 4% dintre femeile sănătoase.

XMRV este asociat cu cancerul de prostată, sân, ovarian, leucemie și mielom multiplu. Multe femei cu XMRV au născut copii cu autism. Mikovits și Ruscetti și-au publicat descoperirile în anul 2009.

În 2011, cercetările lor au indicat cu putere că virusul XMRV, extrem de infecțios, a fost prezent în vaccinurile MMR și Polio administrate copiilor americani și în vaccinurile japoneze contra encefalitei administrate personalului militar american.

Mikovits spune: „Am recunoscut că acest retrovirus de șoarece este responsabil de o criză alarmantă la nivelul sănătății naționale. Adică, alimentarea cu sânge și vaccinurile au fost puternic contaminate cu virusuri de șoarece de multe tulpini.”

Înainte să poată avertiza publicul, Fauci a căutat să-și folsească puterea pentru a o face să tacă. Când a refuzat, dr. Fauci a ordonat confiscarea tuturor computerelor și a caietelor sale și a orchestrat retragerea lucrării lor științifice. A îndepărtat apoi toată finanțarea lui Mikovits și a împiedicat-o să obțină un loc de muncă în cercetarea guvernamentală începând cu 2012.

Ea crede că epidemia de SIDA care s-a răspândit în întreaga lume a fost cauzată de vaccinul împotriva hepatitei B, care a fost contaminat.

„Dar aceste informații au fost ascunse, întrucât se urmărea răspândirea bolii. Au împiedicat să fie folosite unele metode terapeutice, cum ar fi terapia cu Peptide T, pe care colegul nostru, regretatul Candace Pert și dr. Ruscetti le-au conceput de fapt. Este o peptidă modulată [în timp ce Fauci a susținut] niveluri ridicate de AZT toxic…”

Când Mikovits și-a început teza de doctorat în 1987, se știa doar că molecula numită CD4 a celulei T Helper era receptorul prin care virusul HIV intra în celule. Ulterior, s-a descoperit că Peptida T bloca interacțiunea cu un receptor diferit de chemokine numit CCR5.

Ea declară: „Peptida T a blocat interacțiunea monocitului cu celula T și a avut efect terapeutic, dar ei dețineau brevetele pentru terapia cu celule T, astfel că terapiile la acea vreme erau toate orientate către celula T… și era clar că nu funcționau. Cu toate acestea, FDA a împiedicat ca Peptida T să obțină vreodată aprobarea.

Medicii puneau întrebări, nu foarte diferite de cele de astăzi legate de Covid-19. Ne punem întrebări și întrebările noastre sunt cenzurate, sau ceea ce publicăm este cenzurat, așa cum ați văzut din ceea ce mi s-a petrecut.

Acum, după 30 de ani, știm că vaccinurile au condus în esență la toate pandemiile și de aceea le numim «plandemice». La fel ca Zika în 2017, focarul de Ebola în 2014, în mod clar a fost un virus manipulat în laborator. Nu voi spune «proiectat», o să spun «manipulat», pentru că noi l-am crescut și asta era una dintre îndatoririle mele… și fac exact același afirmații şi acum.

Așa că acest coronavirus a fost crescut în celulele rinichiului maimuței contaminate și s-a răspândit în întreaga lume, iar vaccinurile antigripale sunt contaminate cu alte virusuri, alte coronavirusuri, alte retrovirusuri, retrovirusuri de păsări…

Munca noastră din 2011 ar fi fost necesar să modifice lumea și Covid-19 este într-adevăr o acoperire a acestor 50 de milioane de persoane, din întreaga lume, care s-au infectat acum cu retrovirus gamma, cu virusuri contagioase, care cauzează cancer și de aceea totul se numește Covid-19, indiferent din ce cauza mori.

Virusul SARS-CoV-2 satisface zero dintre postulatele lui Koch, ceea ce înseamnă că toate persoanele infectate fac boala. Nu a fost izolat și nu s-a demonstrat că ar fi infecțios și transmisibil, așa cum am reușit cu virusul din cadrul cercetării noastre din 2009. Este scos dintr-o persoană bolnavă, îl izolezi, îl purifici și apoi îl injectezi sau îl transmiţi unei alte persoane bolnave sau unui animal și aceștia fac aceeași boală. Acest tip de procedură s-a realizat cu HIV, s-a realizat cu XMRVS, dar nu s-a realizat cu SARS-CoV-2.

Cred că există mai mult de un virus acolo, sunt sigură că există câteva virusuri acolo, dar cercetarea pentru a arăta asocierea cu boala nu a fost realizată.”

În ceea ce privește testele, ea declară că testele de reacție în lanț a polimerazei (PCR – Polymerase Chain Reaction) „conțin ARN, dar acesta nu este virusul, este doar modelul virusului, este doar ARN-ul … deci nu știm că este de fapt SARS-CoV-2, versus un alt coronavirus strâns înrudit”.

Deci, atunci când oamenii primesc rezultat pozitiv pentru SARS-CoV-2, ea spune că nu se știe cu adevărat pentru ce este pozitiv rezultatul, pentru că „nu avem voie să vedem testele, nu avem voie să vedem ce fac. Știm că sunt 80% fals pozitive. Tot ce ai obținut este un fragment de ARN dintr-un coronavirus. Asta este tot ce știi, că ai obţinut o parte din ARN, care nu este infecțioasă și nici transmisibilă…”

„Boala Covid-19, așa cum am mai spus, este o «plandemie», destinată să înlăture drepturile noastre prin instituirea Noii Ordini Mondiale, să ne aducă într-o stare de frică… Virusul SARS-CoV-2 există. Nu este fals, este acolo, dar are prea puțină legătură cu boala, dacă într-adevăr are vreo legătură cu boala.

Este destul de clar acum că bolile cum sunt variola, gripa spaniolă din 1918, Zika… gripa din 1957 și ’58, care a afectat puternic această țară, au fost răspândite prin programe de vaccinare, cum este DTP, programul de vaccinare din Brazilia, care a răspândit Zika, în care activăm expresia virusurilor care în mod normal nu fac nimic animalelor; noi le trecem la oameni prin programele de pulverizare.

Deci tot ceea ce vedeți în lumea noastră – 5G, glifosat, pulverizarea Roundup și tot ceea ce conduce la aceste pandemii – da, este ceva deliberat pentru că… tot ce ne-au spus să facem slăbeşte sistemul nostru imunitar şi provoacă şi conduce la boală și ne face vulnerabili la orice potențial virus din jurul globului.”

Când a fost întrebată dacă vreun vaccin a fost vreodată bun, Judy Mikovits a răspuns: „Din experiența mea, din 1986 încoace, niciodată nu s-a făcut niciun studiu de siguranță sau un studiu de eficacitate asupra unui vaccin. Deci, răspunsul este că nu pot spune «da», pentru că nu există date. Nu există nicio dovadă care să demonstreze că aceste vaccinuri au făcut vreodată ceva și, de fapt, există multe dovezi contrare, când privim în urmă și ne uităm la aceste aspecte.””[7]

Medicii din Germania și Spania declară că pandemia a fost planificată

“Un grup de peste 700 medici din Germania numit „Doctori pentru informații” a făcut o declarație șocantă în timpul unei conferințe de presă naționale:

„Panica Corona este o piesă de teatru. Este o înșelătorie. O escrocherie. Este timpul să înțelegem că suntem în mijlocul unei infracțiuni globale.”

Acest grup mare de experți medicali publică un ziar medical cu o circulație de 500.000 de exemplare în fiecare săptămână, pentru a alerta publicul cu privire la dezinformarea masivă din mass-media în legătură cu coronavirusul. „Doctori pentru informații” este susținut de peste 7.000 de profesioniști. Ei organizează proteste în masă în Europa, cum ar fi cea din 29 august 2020, în care s-au înscris 12 milioane de oameni și s-a prezentat de fapt un milion.

Sute de medici spanioli spun că pandemia este planificată

În Spania, un grup de 600 medici numiți „Doctori pentru adevăr”, au făcut o declarație similară în timpul unei conferințe de presă.

„Covid-19 este o falsă pandemie creată în scopuri politice. Aceasta este o dictatură mondială cu o scuză sanitară. Îi îndemnăm pe medici, mass-media și autoritățile politice să oprească această operațiune criminală, răspândind adevărul. ”

Germania și Spania sunt doar două exemple. Grupuri mari similare de sute de experți medicali există în țări din întreaga lume. Recent, au format „Alianța Mondiala a Doctorilor” pentru a combate această crimă globală cu medici din întreaga lume.

Această alianță a medicilor din întreaga lume declară în mod deschis că nu există pandemie, că testele PCR sunt complet false și că toate informațiile răspândite de mass-media și guvernele sunt în întregime false, cu scop penal.

Această alianță globală de medici pregătește procese majore împotriva guvernelor, pentru a le cere socoteală pentru înșelăciunea lor deliberată și impunerea tiraniei totalitare.

Ascultați-i în acest videoclip. Dacă este eliminat de YouTube, vă rugăm să ne anunțați.

În SUA, un documentar numit PLANDEMIC expune COVID-19 ca o operațiune criminală. Este atât cel mai cenzurat, cât și cel mai vizionat videoclip din toate timpurile. Acest documentar istoric este susținut de peste 27.000 medici! (2D) Numărul medicilor și al experților științifici care se ridică împotriva „plandemiei criminale” explodează, deoarece sunt descoperite din ce în ce mai multe dovezi că această așa-numită pandemie este un mare fals.

Urmăriți „Plandemic, Indoctornation” aici. Asigurați-vă că ați citit și restul acestui articol, pentru a vedea mult mai multe dovezi că această pandemie a fost planificată.”[8]

10 adevăruri despre Covid-19

1. Au folosit testele RT-PCR care dau rezultate eronate, ei știind că dau rezultate eronate și au nevoie de acele rezultate eronate pentru a manipula oamenii. Fosta șefă a DSP Suceava, Dr. Manuela Trifan, a recunoscut public că au umflat numărul de persoane infectate. Aceasta a fost imediat demisă.

2. Au interzis autopsiile, pentru ca oamenii să nu cunoască adevărul despre cauza deceselor. Fără autopsie, nu ai cum să spui că o persoană a murit DE Covid-19. Această măsură a fost criticată de medici precum Vasile Astarastoae (fost Presedinte al Colegiului Medicilor din Romania) și Vladimir Beliș (fost șef al Institutului de Medicină Legală).

3. Au cumpărat mass-media cu suma de 40 milioane de euro, pe pentru că presa să nu facă investigații cu privire la Covid-19.

4. Spitalele au fost goale, iar pacienți non-Covid-19 au murit.

5. Ministerul Sanatatii a recunoscut ca nu a declarat epidemie in Romania. „Declararea unei epidemii se realizează atunci când numărul de cazuri de îmbolnăvire înregistrate crește peste nivelul așteptat (endemic)”, se arată în documentul trimis catre ONG-ul OCHR.

6. COVID-19 reprezintă un risc mediu pentru lucrători. Parlamentul European a acceptat poziția Comisiei, după numeroase obiecții (Digi 24)

7. Centrul american pentru Controlul si Prevenirea Bolilor a afirmat ca acest Covid-19 are o rata de mortalitate de 0,26%, fiind similar cu o gripa.

8. Didier Raoult: „Covid-19 nu este o boală mai letală decât gripa” (smartradio.ro)

9. Suedia și strategia imunității de grup: După ce a fost intens criticată pentru decizia de a nu pune în aplicare închiderea completă a țării și nici nu a impus obligativitatea măștii, Suedia are acum una dintre cele mai scăzute rate de infecție cu coronavirus din lume (activenews.ro)

10. Cel mai important expert în boli infecţioase din Suedia susţine că este „foarte periculos” dacă oamenii cred că purtarea măstilor va opri răspândirea coronavirusului. Anders Tegnell, epidemiolog şef la Agenţia de Sănătate Publică din Suedia, şi-a exprimat în mod repetat scepticismul asupra măştilor de faţă ca instrument de control al focarelor virale.

„Este foarte periculos să crezi că măştile de faţă ar putea schimba jocul atunci când vine vorba de COVID-19”, a spus Tengell. (mediafax.ro)

Departamentul de Informatii Romania (DIR)

dir.org.ro

24 septembrie 2020

SURSE

https://evz.ro/revolta-anti-covid-avocatii-pregatesc-o-actiune-mondiala-pentru-daunele-provocate-de-lockdown.html https://evz.ro/revolta-anti-covid-avocatii-pregatesc-o-actiune-mondiala-pentru-daunele-provocate-de-lockdown.html/2 https://evz.ro/universitatea-oxford-sustine-ca-statisticile-legate-de-covid-sunt-false.html https://www.libertatea.ro/stiri/cercetatori-de-la-oxford-aproape-o-treime-din-decesele-trecute-in-dreptul-covid-din-iulie-si-august-au-fost-cauzate-de-alte-afectiuni-3129883 https://www.activenews.ro/stiri/Medicul-Ioan-Sarbu-fost-director-al-Spitalului-Militar-sustine-ca-aparatele-de-testare-nu-sunt-acreditate-Structura-responsabila-a-refuzat-sa-le-omologheze-pentru-ca-dadeau-plus-minus-40-.-Daca-un-test-din-6-e-pozitiv-toate-6-sunt-declarate-pozitive-162522 https://www.cotidianul.ro/inventatorul-testului-pcr-nu-e-mereu-concludent http://yogaesoteric.net/content.aspx?lang=RO&item=24821 https://invictuswebmedia.com/2020/10/18/dovada-ca-pandemia-a-fost-planificata-cu-un-scop Foto: evz.ro

www.dir.org.ro