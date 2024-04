Inspectoratul de Poliție Județean Maramureş atrage atenția că, în ultimul timp, au apărut noi modalități ingenioase de comitere a fraudelor cu investiții, care vizează cetățenii și entitățile financiare neavizate. Într-o epocă în care investițiile on-line devin tot mai populare, riscul de a deveni victimă a unor scheme frauduloase este mai mare ca niciodată.

Investițiile online au devenit din ce în ce mai populare în ultimii ani, dar această creștere a dat naștere și unui fenomen periculos, și anume fraudele cu investiții.

Investment frauds reprezintă scheme diversificate și pot include tranzacții cu acțiuni fictive, criptomonede inexistente, scheme piramidale sau produse financiare fictive.

Aceste investiții pot avea impact financiar și emoțional semnificativ asupra victimelor. În înregistrarea video pe care o prezentăm, victima unei astfel de înșelăciuni explică în detaliu cum a ajuns să cadă în plasa acestor persoane care promit investiții sub diferite pretexte.

În speța prezentată de victimă, persoane necunoscute au contactat-o telefonic iar, după discuții repetate, au reușit să o convingă să se înscrie pe o platformă de investiții online. Investiția a constat în achiziționarea de cryptomonede și transferarea acestora către portofelele electronice indicate de către autori. Victima, a fost convinsă să își instaleze pe dispozitivul electronic folosit, aplicații de tip remote desktop, sub pretextul oferit de autori că vor acorda suport tehnic, dar aceștia reușesc să controleze total acele dispozitive. Ulterior, victima a fost convisă să trimită mai multe sume de bani (cryptomonedă), creând apartenența că investițiile sunt profitabile.

Astfel, în momentul în care victima a încercat retragerea sumelor de bani, autorii au inventat o serie de pretexte și scenarii prin care au încercat să convingă victima că, pentru a beneficia de acel profit, trebuie să transfere mai multe sume de bani, sub pretexte precum: taxe de retragere, garanții de transferuri, amenzi, etc.

În paralel, datele accesibile prin dispozitivele compromise sunt exploatate în diferite moduri, cum ar fi deschiderea de conturi pe diferite platforme de tranzacționare cryptomonede, transferuri bancare frauduloase, spălare de bani, etc.

Orice persoană care oferă servicii de investiții trebuie să fie licențiată și autorizată. Verificați întotdeauna background-ul unei companii și asigurați-vă că au licența adecvată.

Fiți sceptici față de promisiunile de câștiguri imense și rapide, dar și față de anunțuri, care se prezintă ca oferte pe termen limitat. Investițiile financiare presupun riscuri și nicio entitate autorizată nu poate garanta profituri!

Nu oferiți informații personale sau financiare altor părți decât cele autorizate!