Toți cei care au contestat în 2015 decizia UE și a Angelei Merkel de a-i chema pe migranții din Orientul mijlociu și Africa în Europa, au fost taxați drept ”naționaliști”, ”șovini”, ”extremiști de dreapta”, ”anti-europeni” și chiar ”anti-creștini”. Ce-au mai urlat comisarii că vor pune sancțiuni statelor care spun nu cotelor de migranți, câte amenințări, ce șantaj! Victor Orban, Matteo Salvini și polonezii au fost pur și simplu crucificați, iar ONG-urile lui Soros dirijau puternica propagandă!

La noi, în România, aceeași propagandă, #rezist și sorosistii cu Monica Macovei, codoașa încă vie atunci, punând la stâlpul infamiei pe oricine s-ar fi opus. În timp ce-n Germania mai ales, dar și la nordici, valul de migranți ridicau cotele infracționalității violente la cote înspăimântătoare. Am fost unul dintre cei care am avertizat că NU E BINE, că statele nu vor putea gestiona, că se vor revolta comunitățile luate cu asalt, că vor renaște mișcările de extremă dreaptă pe valul de revoltă a populațiilor! Tot n-au ascultat globaliștii îndrăciți! Soros și ai lui, cu influența covârșitoare în instituțiile UE, au mers și mai departe.

Ce se întâmplă azi cu migranții din Siria campați în Turcia și trimiterea lor ca o adevărată armată de ocupație spre Europa de Erdogan, este doar consecința acelei imbecilități politice criminale din 2015. UE nu doar că n-a făcut nimic în ultimii 5 ani pentru a ridica presiunea migrației, dar a încurajat-o tacit. Din prostie și ticăloșie. Deși mișcările de extremă dreaptă au luat avânt, deși climatul social, economic și politic din statele asalte s-a înrăutățit periculos. Ce-a făcut UE pentru a media conflictul militar din Siria și Irak – principala sursă a migrației – via Turcia? Absolut nimic! Ce-a făcut UE cu privire la conflictele militare din Africa și instabilitatea politică de acolo, princialele surse ale migrației africane? Absolut nimic!

Acum, degeaba-l acuză și blesteamă pe Erdogan! Păi, ce-ar fi vrut UE, ca Erdogan – aflat într-o criză politică, economică și militară internă și externă, în mijlocul unor conflicte generalizate între SUA, Israel, Arabia Saudită, Irak, Iran, Rusia și Siria, pe cap cu grava problemă a kurzilor care vor propriul stat -, să fie politicos? Era evident că pentru Erdogan arma migranților urma să fie folosită, era doar o problemă de timp! Pe prostia UE, a saltimbancilor care conduc UE de decenii, niște imbecili care s-au ocupat să construiască sisteme de poliție politică și de represiune interne – de impunere -, iar nu o adevărată uniune, bazată pe consensul și susținerea popoarelor europene.

Noua criză a migranților este abia la început și va mătura actuala, deja vechea UE, a impostorilor globaliști neo-marxiști fără creier și fără Dumnezeu, pentru că cele aproape 4 milioane de refugiați sirieni din Turcia NU se vor evapora peste noapte în ceruri! Vor sta la porțile Europei bolnave ca o uriașă armată de ocupație la infinit, până când o vor ocupa! Singura soluție viabilă, la care proștii din UE nici măcar nu se gândesc, este pacificarea zonei și întoarcerea la casele lor, cu sprijin masiv european de reconstrucție. Ne amintim cu toții de contribuția europenilor la escaladarea militară a conflictelor din Africa de nord și Orientul mijlociu… Se putea, desigur, și altfel. Acum, să culeagă roadele!

Acum, când vremea culesului a venit, sorosistii tremură îngroziți, să se oprească migrația! Chiar și pe-aici pe la București: că Erdogan șantajează, că nu se poate, că e grav, că e pericol…! Da? S-ar putea să fie prea tărziu. Primii care veți deconta veți fi chiar voi, ticăloșilor, cu toată ideologia voastră globalistă, ateistă și neo-marxistă!

Aurelian Pavelescu / Facebook