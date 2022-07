„Astronomia nu mai face parte de mulţi ani din curriculumul şcolar. Cu toate acestea, mulți elevi doresc sa studieze această frumoasă și interesantă disciplină. După 2007, am avut alocate ore de excelență care s-au ținut în colegiul nostru, ore la care au participat elevi și de la alte unități școlare. Am acoperit programa pentru olimpiada de astronomie prin activități teoretice, dar și practice (avem o dotare excelentă, plus un miniobservator școlar. Un număr mare de elevi au participat la fazele județene sau naționale ale olimpiadelor, cei mai buni dintre aceștia reușind să participe și la fazele internaționale, unde au obținut peste douăzeci de premii. Câțiva dintre foștii elevi participanți la orele de excelență au absolvit cursurile de astrofizică la universități din Marea Britanie sau SUA (în România nu avem astfel de specializări). Doi dintre aceștia au obținut doctoratul în astrofizică, alți doi fiind doctoranzi în acest moment. Din păcate, din februarie 2020, din motive cunoscute la noi in județ nu au mai fost alocate ore de excelență .

Cursurile au continuat o perioadă la secțiunea Juniori in varianta online. Seniorii și-au continuat individual pregătirea, în speranța revenirii la normalitate.

În perioada 29 iunie -3 iulie 2022 a avut loc la Suceava faza națională a Olimpiadei de Astronomie și Astrofizică. Din județul nostru au participat 7 elevi, șase dintre aceștia elevi ai Colegiului National „Vasile Lucaciu” din Baia Mare. Spre deosebire de alte olimpiade care se organizează pe clase, olimpiada de astronomie este organizată pe trei secțiuni, în funcție de vârstă, după modelul olimpiadelor internaționale de astronomie”, declară profesorul Lucian Stoian.

Juniori

– Iercoșan Andrei, clasa a VIII-a A, Premiul I MEC, medalie de aur SRF, cel mai bun la proba teoretică, calificat la OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE ASTRONOMIE ȘI ȘTIINȚELE SPAȚIULUI PENTRU JUNIORI.

– Petrenciuc Daniel, clasa a VIII -a A, mențiune MEC, medalie de argint SRF, calificat la OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE ASTRONOMIE ȘI ȘTIINȚELE SPAȚIULUI PENTRU JUNIORI.

– Vezentan Tudor, clasa a VII -a – diplomă de onoare MEC, medalie de bronz SRF

Seniori 1

– Hreniuc Andrei, clasa a IX-a, medalie de bronz SRF

Seniori 2

– Ariciu Andra, clasa a XI -a A, medalie de bronz SRF

– Koblicica Vlad, clasa a XII -a A, diploma de onoare MEC

„Rezultatele elevilor noștri sunt foarte bune, mai ales dacă ținem cont că au concurat cu elevi din județe în care clasele de excelență și-au continuat activitatea”, spune profesorul Lucian Stoian.