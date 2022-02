Polițiștii de prevenire au realizat în perioada 01-10 februarie, activități preventive pe tema agresiunilor sexuale în șase unități de învățământ din județul Maramureș.

Polițiștii de prevenire i-au informat pe elevi cu privire la formele violenței sexuale, profilul agresorilor, ce pot face pentru a preveni victimizarea, cui se pot adresa pentru a cere ajutor atunci când sunt agresați. Au aflat că pot apela gratuit numărul de telefon 116 111, linia europeană de asistenţă pentru copii, gestionată în România de Asociaţia Telefonul Copilului. De asemenea au aflat că pot cere ajutor prin accesarea platformei online a organizației https://www.116111.ro/ori sau prin expedierea unui e-mail la adresa vorbestecunoi@telefonulcopilului.ro

Vă reamintim că Poliția Română și Asociația Telefonul Copilului finanțată de Ambasada Statelor Unite ale Americii în România au lansat Campania Națională „Atingeri Nedorite” în noiembrie anul trecut ca o consecinţă a creşterii numărului de cazuri de abuz sexual înregistrate la nivel național, în anul 2021, conform analizei realizate de Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității din cadrul Poliției Române, precum și a consecințelor grave asupra victimelor, așa cum au fost constatate de Asociația Telefonul Copilului, în cadrul sesiunilor de consiliere oferite copiilor.

Campania are ca obiectiv creşterea nivelului de informare al copiilor, părinţilor și publicului larg asupra necesităţii implicării în prevenirea şi combaterea acestui tip de abuz, respectiv creşterea gradului de conştientizare a efectelor negative ale acestuia.

Violența sexuală este un fenomen social extrem de grav. Victimele abuzurilor sexuale se confruntă cu consecințele abuzului pe termen lung, pentru că are implicații psihologice foarte grave. Un copil abuzat sexual va fi traumatizat pentru tot restul vieții. Trauma prin care va trece îi va influența toate relațiile interumane ulterioare. Mai mult decât atât acești copii cu ușurință pot să devină victime ale consumului de droguri, ale suicidului ale comportamentelor delincvente.

Toate actele de violență sexuală au un element comun, absența consimțământului. Orice formă de constrângere de incapacitate sau înșelăciune în privința unui comportament ori act sexual are efectele unei violențe sexuale.

Nu toate formele de violență sexuală sunt evidente, cum se întâmplă în cazurile în care abuzul sau constrângerea se face prin violență fizică. De obicei în aceste cazuri autorii sunt necunoscuți. Unele forme de violență sexuală sunt mai subtile, mai greu de observat de cei din jur pentru că implică persoane apropiate victimei, cum sunt membrii familiei, prietenii apropiați, profesorii, persoane credibile în comunitate.

Polițiștii de prevenire vă îndeamnă pe dvs., părinți, profesori, apropiați ai copiilor să îi ascultați pe copii, să îi informați și să le oferiți suport dacă au nevoie.