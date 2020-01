În Maramureș ploua slab pe toate sectoarele de drumuri publice. Vizibilitatea este redusa in trafic, sub 100 de metri, pe DN18, in Pasul Gutai, km 17 si km 34. Angajatii sectiei de drumuri nationale au intervenit cu sase tone de material antiderapant pe DN18.

Temperaturile au valori pozitive, cu exceptia Vf.Iezer, unde se inregistreaza -3 grade. Avand in vedere atentionarea meteorologica cod galben care intra in vigoare la ora 20.00, pe zona de munte, prefectul Nicolae Silviu Ungur a solicitat administratorilor drumurilor publice sa fie pregatiti de interventie pentru a asigura practicabilitatea acestora si deszapezirea acestora. De asemenea, s-au verificat situatia utilajelor si a stocurilor de interventie. Drumuri nationale au 55 utilaje operationale si urmatoarele cantitati de materiale: sare 4358,7 tone, nisip 2091,5 tone, clorura de calciu 45,3 tone.

Drumuri judetene au 37 utilaje operationale, 3000 tone de sare si 4000 tone de nisip. Cele doua societati dispun de carburantul necesar pentru interventie.